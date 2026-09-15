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誠新綠能風波不斷 今發表四點嚴正聲明

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
誠新綠能今指為捍衛公司清白與合法商譽，發表四點嚴正聲明及澄清。圖為誠新綠能在台南北門區的部分案場。聯合報系資料照
誠新綠能今指為捍衛公司清白與合法商譽，發表四點嚴正聲明及澄清。圖為誠新綠能在台南北門區的部分案場。聯合報系資料照

台南地檢署自去年6月起循線擴大追查誠新集團成員所涉妨害綠能產業發展相關案件，然而，誠新綠能今指為捍衛公司清白與合法商譽，發表四點嚴正聲明澄清外，強調對不實報導追究到底。

誠新綠能指出，混淆借貸主體，張冠李戴：本公司絕非該聯貸案的借款人；媒體報導所指的銀行聯貸案，其借款與授信主體均為案場專案投資實體，自始至終絕非誠新綠能。部分媒體未善盡查證之責，竟顛倒黑白，將特定案場的聯貸融資案惡意冠上 「誠新綠能詐貸」之名，此等捕風捉影的行徑，已對本公司構成最嚴重的不實指控與商譽侵害。

誠新綠能表示，本公司僅為工程統包 （EPC） 廠商，何來聯貸？何來詐貸？！誠新綠能於該案場的角色，純粹為承攬工程設計、採購與施工的工程統包（EPC) 廠商。本公司並非任何銀行聯貸案的融資借貸當事人，也未曾涉人或主導任何專案融資與核貸作業。本公司僅依工程契約履約施工，何來向銀行聯貸之權？又何來詐貸銀行之說？報導指稱誠新綠能涉嫌詐貸，純屬子虛烏有、憑空捏造！

誠新綠能指出，嚴厲譴責未經查證的不實報導，嚴重侵害企業商譽；部分媒體未向本公司查證釐清法律與契約關係，僅憑片面資訊即以誇大、涉罪的聳動字眼大肆渲染，嚴重誤導社會大眾、金融機構及產業夥伴認知，對本公司長期戮力耕耘專業形象與商業信譽造成重大戕害。本公司對此等無視新聞專業倫理與法治原則的惡意報導，予以最嚴厲的譴責！

同時，誠新綠能強調，全面啟動法律追訴程序，定當追究到底、絕不寬貸；本公司已委請律師團隊針對所有涉及標題殺人、不實報導、惡意散布及轉載的媒體、個人與網路平台進行全面蒐證。

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