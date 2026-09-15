中東戰事升溫…石油天然氣存量夠嗎？ 經濟部：提前布局明年第1季

經濟部15日表示，自今年2月28日美伊衝突爆發以來，能源應變小組第一時間召開會議，每日盤點我國油氣進口及船運情形，並確實掌握我國油氣安全存量，全力確保國內能源穩定供應。目前至年底我國油氣供應無虞，同時亦已提前布局明年第1季油氣採購規劃。

針對近期中東戰事持續升溫，包含美國與伊朗相互衝突，沙烏地阿拉伯與葉門胡塞組織亦爆發嚴重衝突、兩海峽航運量大幅下降等中東情勢變化，經濟部能源應變小組均有掌握。經濟部表示，透過我國長期建立的油氣進口來源多元分散化策略，已可自中東以外地區採購調度；亦密切關注進口船期與航程路徑變化，並備妥應變備援方案降低運輸風險，有效穩定國內油氣供應，持續強化我國能源供應韌性。

經濟部表示，長期以來，我國致力於提升能源自主性，積極發展風電、光電等再生能源，亦有助於強化我國整體能源供應韌性。今年9月風力發電等再生能源發電量相較去年同期顯著成長，使得進口發電燃料需求減少，顯示政府積極擴大再生能源建置，降低能源進口風險之成效。

中東戰事發生迄今，我國油氣安全存量始終高於法定標準，目前全國油氣存量高於去年同期存量水準。經濟部表示，為穩定國內油氣價格及物價將持續施行專案平穩措施，並且民生用天然氣及桶裝瓦斯價格凍漲至年底；另外亦已提出追加預算，爭取補貼油氣業為穩定物價所吸收價差。經濟部請各界支持追加預算，政府將持續全力平抑物價，維持國內市場秩序。

經濟部強調，面對荷莫茲海峽及紅海航運風險，以及國際油氣價格走勢的不確定性，將持續密切關注國際情勢，妥善調度能源供應並穩定國內能源價格，降低國際能源價格波動對民生及產業的影響。