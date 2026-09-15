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台灣巴西商會成立 打造雙邊經貿合作新平台

中央社／ 聖保羅15日專電

台灣巴西商會（CCTB）14日在聖保羅舉行成立大會，聚集台灣與巴西政商界要員、外貿協會食品拓銷團代表等約150名貴賓。大會展示台灣頂尖科技與產業實力，並安排僑務委員會巡迴講座主廚即席烹調台菜，現場交流熱烈，展現台巴合作新契機。

成立大會以展現台灣活力與科技的短片揭幕。首任會長葉光向致詞時，感謝駐外代表處與籌備團隊支持，指出商會成立旨在建構台巴戰略橋梁，結合台灣資訊科技與醫療優勢，以及巴西農貿與原物料資源，達成互利共贏。他並設定首年突破百家會員的目標，透過商務考察與高階對話推動合作。

駐聖保羅台北經濟文化辦事處處長朱怡靜致詞，強調巴西是南美最大市場，也是台商重要投資基地。她指出，台灣在晶片產業居全球領先，生產9成高階晶片，人均GDP已超越日、韓、西班牙等國；結合巴西擴大國際參與的雄心，雙方產業高度互補。她並重申台海和平穩定是全球經貿繁榮基石，期許商會開創交流新局。

聖保羅州議會友台陣線主席狄尼茲（Gil Diniz）稱商會成立是深化雙邊關係的歷史性時刻，並回憶訪台經驗，盛讚台灣人的熱情與奮鬥精神。他承諾持續在州議會推動支持台灣的議案。

州議員兼巴西警察局長協會理事賈里納里（RaquelGallinati）則以雙重身分重申支持台灣，批評台灣被排除於國際刑警組織合作網路之外，增加跨國犯罪風險，並表示巴西不應沉默，將全力爭取台灣參與。

商會經理名谷（Alexandre Nakatani）說明，商會將打造連接雙邊生態系統的合作樞紐中心，整合商業協會、科技園區、大學、投資者與地方政府，提供商業撮合、技術對接、培訓等服務，並推動TaiwangoExperience跨區域活動，強調未來合作將由企業、城市與創新網路共同驅動。

前Nokia工程師卡多索（Wilson Cardoso）指出，台灣掌握全球7成以上晶圓代工與90%高階晶片，而巴西擁有全球第2大稀土資源，結合後可在晶片、綠能與電池領域創造效益。他認為商會肩負促進經貿投資、推動半導體與綠能研發、深化人際交流3大使命。

活動現場也安排文化美食交流。僑委會邀請的主廚蔡坤城與林彥兆即席展示果律蝦球、台式三杯雞、沙茶牛肉片等料理，獲得滿堂喝采。

此外，外貿協會「2026年橫跨美洲：美墨巴食品拓銷團」也抵達巴西。團長、台灣蔬菜湯養生館總經理游惠堂表示，本次參展團由約20家台灣廠商組成，攜近百種台灣特色產品推廣至當地市場，並探索引進巴西莓（açaí）等農產品加工再出口，建立雙向貿易機制。

團員、鼎富食品有限公司業務經理陳香卉則表示，珍珠奶茶原料供應商此次除鞏固舊客外，更著眼於結合巴西莓研發新產品，強調台灣製造智慧與研發優勢，將以樂觀態度突破市場挑戰。

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