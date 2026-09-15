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葉俊顯談通膨：物價2%非絕對紅線 最低工資應跟著調整

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國發會主委葉俊顯。國發會／提供
國發會主委葉俊顯。國發會／提供

國內消費者物價指數（CPI）已連續四個月站上2%，加上中東戰事推升國際油價，市場關注通膨壓力升溫。國發會主委葉俊顯表示，學理上並沒有充分依據認定「2%就是通膨」，在經濟維持高成長下，物價溫和上漲屬正常現象，反而應該讓最低工資跟著調整，讓經濟成長果實也能逐步反映在所得上。

依據主計總處最新預估，今年全年CPI漲幅為2.07%，較先前預測上修，且第3、4季分別預估年增2.47%、2.4%，下半年物價漲幅仍可能維持2%以上。

葉俊顯表示，真正的通膨應具備較長時間、持續性的價格上升，而非單看幾個月數據。今年1至7月CPI平均年增率約1.8%，只是近期受到油價等因素影響，物價漲勢有所加快。

對於市場經常以2%作為通膨警戒線，葉俊顯認為，學界並沒有理論認定物價漲幅一旦超過2%，就代表經濟出現問題，這比較接近各國長期政策操作後形成的慣例，也應考量不同國家的經濟成長與所得情況。

葉俊顯舉例，今年台灣經濟成長力道相當強勁，全年CPI年增率主計總處預估為2.07%，「我是覺得OK」。適度且溫和的物價上漲，本來就是經濟成長過程可能出現的現象；若物價長期維持低檔，對經濟活動反而未必有利。

目前台灣最低工資月薪為29,500元、時薪196元，最低工資審議會預計本月24日召開，外界普遍預期明年月薪有望突破3萬元。葉俊顯也表示，今年最低工資應會調整，希望讓相對較少分享到經濟成長成果的族群也能受益；尤其不少基層勞工屬於外食族，對物價上漲感受更直接，因此在物價溫和上升的同時，所得也應有相應調整空間。

葉俊顯也強調，溫和上漲不代表物價可以無限制升高，若漲幅進一步升至3%、4%，就不能等閒視之。目前最大外部變數仍是國際油價與中東戰事，加上近期生產者物價指數（PPI）偏高，部分成本可能遞延至消費端，甚至延續到明年，政府仍會持續留意物價走勢，避免漲勢明顯發散。

通膨 物價 葉俊顯

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