經濟部產業技術司64項創新成果將於TIE亮相

經濟部產業技術司將於9月17日至19日，在「TIE台灣創新技術博覽會」集結逾13個法人及產業夥伴，展出64項技術成果，呈現AI與創新科技的多元應用。現場展出的國產「台灣智慧棒球科技系統」，運用影像辨識與AI完整捕捉投球軌跡等關鍵數據，協助教練做精準的戰術分析；「智慧化電輔自行車」就像多了一雙AI眼睛，能即時辨識前方路況並調整電動助力大小，讓自行車邁向智慧騎乘新階段。此外，戴上觸覺回饋手套，VR體驗就能從「看得到」進化到「摸得到」，目前已應用於消防訓練。從熱血球場、日常道路到防災訓練現場，一次看見科技為生活帶來的新可能。

今年創新經濟館規劃半導體、智慧製造、精準健康、淨零永續、跨域前瞻及臺灣專利超級站六大主題展區，呈現AI跨域應用。民眾可到現場體驗AI加值的運動科技。像是會「看路」的自行車，在產業技術司推動下，自行車中心打造「智慧化電輔自行車」，透過AI影像辨識掌握前方道路、行人及車輛，依路況自動調整電動助力大小及避震軟硬度，提升騎乘安全與舒適度。更重要的是，團隊建立自行車共通協議，就像為自行車各項零組件建立一套「共同語言」，讓不同廠商開發的產品能夠快速連接、互相溝通，帶動自行車、半導體與ICT產業跨域合作及模組化發展，加速布局高階自行車市場。現場設有展示樣車，民眾可親自體驗智慧騎乘科技。

AI結合運動科技，提升棒球訓練效率。在產業技術司支持下，工研院研發的「台灣智慧棒球科技系統」，運用AI與高速攝影機，從多個角度追蹤球路，電子好壞球判定帶判定誤差小於1公分，並提供球速、轉速、飛行距離及投手出手點等數據，可應用於賽事判決、轉播及科學化訓練，並提供教練團訓練與戰術擬定建議，系統已導入天母棒球場及基層球隊。展覽現場設有投球體驗區，民眾可親自挑戰電子好壞球判定，感受國產智慧棒球科技系統的精準判讀。

歡迎民眾於9月17日至19日蒞臨台北世貿一館「創新經濟館」，近距離體驗創新科技，參與現場互動活動，拿社群好禮；也可追蹤「解密科技寶藏」Facebook粉絲專頁，掌握最新科技資訊。