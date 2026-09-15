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採購法翻修 工程會：多項制度檢討形成共識

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院公共工程委員會14日在高雄市政府勞工局大禮堂舉辦「政府採購法修法南區說明會」，近400人參加，也為這一階段與全國各機關第一線採購人員的系列交流畫下句點。綜整各場交流意見，取消3家廠商投標始得開標限制、廢除底價制度，以及簡化巨額採購效益提報等議題，是第一線採購人員持續關注、討論較為集中的修法方向。

從各場交流所反映的實務經驗來看，現行3家投標限制在第一次招標未達家數時，必須重新招標，增加採購時間及行政成本，因此多數與會機關對取消3家開標限制表示支持；底價制度則涉及市場行情、洩密責任及行政成本；上級監辦採購有無影響效率及實質意義等實務問題，也有不少第一線人員認為有檢討必要。此外，巨額採購效益提報、等標期、各項採購金額額度等制度，也陸續有機關提出調整建議。

除了制度面議題，各場交流也蒐集到許多第一線採購人員長期面臨的實務問題，包括採購人員加給、年度採購計畫預告時間、建置勞務及財物廠商履歷等。這些意見有些涉及法律制度調整，有些則可透過行政措施或制度簡化處理，工程會將依問題性質分別研議，避免所有實務問題都必須透過修法才能解決。

工程會表示，本次系列說明會已完成第一線機關意見蒐集，後續將彙整各場交流內容，針對具有共識及涉及制度根本調整的議題，進一步研議修法方向，將第一線執行經驗轉化為具體的修法內容。

下一階段的溝通也將從政府機關擴大至其他利害關係人，除辦理停權制度修法公聽會外，也將舉辦產業界說明會，並拜訪相關工商及專業公協會，廣泛聽取產業界及各界意見。透過不同階段、不同對象的充分溝通，讓各界意見都有充分表達的機會，並將具體建議轉化為修法內涵，進一步凝聚推動修法的共識與力量。

工程會 政府採購法 公共工程

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