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強化食用沙拉油穩供 經部責成台糖每月增產500噸

中央社／ 記者曾筠庭台北15日電

針對國內食用沙拉油穩供措施，經濟部今天表示，已協調大統益、長輝及台糖3家業者每月增產4400噸，且維持出廠價每桶新台幣850元不漲；為因應下一波用油高峰，也已責成台糖調整原料採購及生產策略，每月再增產500噸，強化市場供應。

經濟部透過新聞稿指出，國內食用沙拉油市場中，中聯油脂市占率約33%，自7月1日停工後，大統益、長輝及台糖等業者均維持24小時運轉、全力增產，每月增加供應4400噸，出廠價格也維持每桶850元。

經濟部表示，根據通路零售業者反映，近期沙拉油銷售量大減約7成，但芥花油、葵花油及棕櫚油等替代油品銷售量增加20%至25%，顯示一般消費者已轉用其他替代油品。

經濟部說，至於原本使用福壽、福懋、泰山沙拉油的食品業者，由於需要臨時轉換供應商，目前仍有部分業者面臨限量供應或延遲供貨情形。

為協助食品業者轉換供應商並取得足夠沙拉油，經濟部指定「馬上辦服務中心」作為沙拉油供需媒合平台，受理食品業者需求。截至目前，已協助校園團膳、餐飲、罐頭及糕餅餡料等50家業者，取得411噸沙拉油，其中台糖負責專案供應校園團膳業者，每天供應534桶沙拉油，確保學校營養午餐所需油品供應無虞。

經濟部進一步表示，考量年底及農曆春節將陸續進入食品備貨期，為因應下一波用油高峰，已責成台糖進一步擴大增產，恢復外購其他業者符合標準的庫存粗油進行精煉，預計每月可再增加500噸沙拉油供應市場。

經濟部強調，後續將持續掌握食用沙拉油市場供需及價格變化，透過調整國內生產量能、供應調度及業者需求媒合等方式，提高市場供應彈性，協助食品業者穩定取得所需油品，維持食品產業供應鏈順暢及沙拉油市場穩定。

台糖 沙拉油 經濟部

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