台捷合作升溫 台灣成捷克 AFI 投資諮詢最大來源

台商佈局捷克熱度升高。商研院15日表示，捷克外國投資協會（AFI）公布2025年投資諮詢統計，台灣首度成為其投資諮詢案件來源國第一名；過去十年間有九年由美國投資人居首。

商研院近日率台灣智慧醫療團隊赴捷克布拉格，於當地舉辦「台捷智慧醫療媒合會」，集結台灣醫療科技業者與醫學中心，並邀請捷克投資、醫療及產業相關機構參與交流。此次媒合以實際合作需求為核心，讓台灣業者直接與捷方交流醫療應用、市場需求、臨床合作及後續在地發展機會。

參與團隊包括暄達醫學、瑞迪可（RadiRad）及馬偕國際醫療中心等。暄達醫學分享負壓傷口治療、壓傷預防及醫療氣墊床等應用；瑞迪可介紹心血管與生理訊號監測技術，並尋求歐洲臨床合作夥伴；馬偕國際醫療中心則分享臨床服務、研究、教育及智慧醫療經驗。

捷克投資局（CzechInvest）也介紹捷克生命科學與醫療產業環境，以及商業資訊、法規諮詢、合作夥伴媒合、投資獎勵及營運據點等服務。商研院並與AFI交流台灣企業赴捷布局所需資源；AFI目前集結49家專業會員，涵蓋人力、法律、稅務、會計及不動產等領域，可協助外國投資人銜接在地專業服務。

商研院董事長許添財表示，國際合作不能只停留在單一產品或一次性交易，而應建立企業、醫療、學研與在地服務體系之間的長期合作關係。台灣擁有科技、人才與產業整合優勢，若能結合捷克在地產業及專業服務能量，將有助雙方進一步擴大產業鏈結。

此外，商研院也攜手台灣USMSIT／MMUSIT團隊、暄達醫學、瑞迪可、馬偕國際醫療中心及Asus／米飛生醫等機構，與捷克查爾斯大學Kamal Mezian教授及當地醫療團隊進行交流，聚焦肌肉骨骼超音波、復健醫學及智慧醫療等領域。

許添財表示，台灣醫療在人工智慧驅動的診斷影像、精準腫瘤診療流程及物聯網患者監測等領域具有發展優勢，而捷克擁有醫學研究歷史、醫院網絡及臨床服務，未來將持續串聯台灣醫療、科技與臨床專業能量，深化與捷克醫療、學研及產業夥伴合作。