電價審議會將登場 工業、AIDC用電先漲？龔明鑫：兩原則下通盤考量

電價審議會即將召開，據傳此次電價調整只會針對人工智慧資料中心（AIDC）及工業用電調漲，經濟部長龔明鑫今日表示，會通盤考量，但原則是平穩物價及照顧民生。

美伊戰爭從今年2月28日起持續至今，國際能源價格均大漲，且持續維持高檔，但國內油價凍漲，台電也負擔高額的天然氣燃料成本，經濟部在今年的追加預算中，分別撥補中油1098億元（含台塑桶裝瓦斯）、台電711億元。

經濟部15日與產業公協會舉行第4場交流會，龔明鑫表示，與會的工總、商時理事長們都說，願意出面幫經濟部講話，支持追加預算補貼中油及台電，他對理事長們的支持表示非常感謝。

龔明鑫說，國際能源價格與國內的油價及電價有很大的落差，平穩物價及照顧民生，經濟部責無旁貸，這兩年的財政狀況真的比較好，如果能透過預算補貼中油及台電，讓物價平穩下來是很好的方式。

不過，電價審議會即將召開，但立法院審查追加預算還有得等，電價費率是否先考慮調漲工業電價或AIDC的電價？龔明鑫表示，「我們會通盤考量」；同時強調，電價費率最終仍是委員會決定，經濟部會將可能的情況都先提給委員，讓他們來做決定。