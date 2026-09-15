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最低工資調幅上看5%？經長：調幅若太高造成困難 協助產業責無旁貸

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

勞動部將在24日邀集勞資政協四方討論明年最低工資調幅。經濟部長龔明鑫15日上午舉行產業公協會交流會議，業界代表反映，希望最低工資的調幅能考量中小企業承受能力，龔明鑫表示，經濟部將在審議會中表達產業界實況。

龔明鑫表示，如果因為最低工資調幅最後結果對部分中小企業產生困難，經濟部將會給予協助，責無旁貸。外界解讀，明年最低工資調幅將不低，按往年通常會搭配薪資補貼，經濟部和勞動部將會實施薪資補貼，降低對中小企業衝擊。

勞動部將在24日邀集勞資政協四方討論明年最低工資調幅，最低工資連11漲幾無懸念，不僅突破3萬元，因為經濟成長率表現大好，加上反映消費者物價指數，外界預估調幅將在5%，以改善國內低薪。

龔明鑫表示，因為經濟成長率表現優異，很多工商界都同意要照顧勞工，但現在景氣較好的是高科技及AI產業，傳產和中小企業沒有那麼好，而且最低工資一調連同勞保、勞退的負擔都要跟著調，都會造成雇主負擔。龔明鑫說，我們會向審議會表達產業界實況。

最低工資 龔明鑫 中小企業

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