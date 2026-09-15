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AI 景氣熱…經濟部10月將調漲半導體、資料中心電價？經長說話了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長龔明鑫。記者陳儷方／攝影
經濟部長龔明鑫。記者陳儷方／攝影

經濟部即將在9月底之前召開電價費率審議會，決定10月電價。因中東戰事推升油價，使得中油台電吸收漲幅擴大，經濟部已追加1,809.35億元預算撥補中油台電。經濟部長龔明鑫15日表示，工商界都支持政府追加預算補貼中油及台電。

至於10月電價是否調漲？龔明鑫表示，原則上希望平穩物價、照顧民生。

據悉，台電希望能夠調漲景氣較好半導體及AI資料中心電價約10%至20%，龔明鑫表示，所有資訊都會交給電價費率委員會討論。至於半導體及AIDC工業電價部分，會做綜合考量。

龔明鑫轉述，中東戰事推升油價，對中油及台電造成很大困難，中油台電吸收漲幅擴大，經濟部已經追加1800億元預算，補貼中油及台電，工商界也表達支持政府補貼政策，尤其近年政府預算比較多，有能力補貼中油和台電。

行政院會於9月通過2026年追加預算。其中，經濟部指示台電、中油及相關石油業者等配合穩定汽柴油、天然氣及家用液化石油氣價格政策，以緩解對國內民生經濟之影響，共編列1,809.35億元以補貼價差，包括：補助台灣中油公司吸收未足額調升油氣所需經費 1,014.31 億元，補助台電公司至8月底能源成本價差711.04億元，及補助國內桶裝瓦斯生產業者84億元。

電價 調漲 景氣

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