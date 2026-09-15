最低工資拚連11漲 企業憂慮多筆負擔一併漲 龔明鑫表態：經部願協助

最低（基本）工資有望連續11年調漲，最低工資月薪突破3萬元，時薪也將站上200元。經濟部長龔明鑫表示，公協會代表基本上同意調高最低工資，但僱主負擔增加的不只是薪水，還有勞健保負擔，希望在決定調整幅度時也同樣考量僱主負擔。若有中小微企業因基本工資調高而產生困難時，龔明鑫說「責無旁貸，我們會給予協助」。

經濟部今日與產業公協會舉行第4場交流會，龔明鑫指出，國內經濟成長率很高，適度地調升基層勞，企業適度地調高基層勞工的薪資是沒有錯的，今天與會的公協會代表也都同意最低工資調升，但調幅需要多考慮。

最低工資係指勞工在「正常工作時間」內所得之報酬。不包括延長工作時間之工資與休息日、休假日及例假工作加給之工資。

自114年1月1日起，基本工資由最低工資取代，依最低工資法第5條規定，勞工與雇主雙方議定之工資，不得低於最低工資；其議定之工資低於最低工資者，以本法所定之最低工資為其工資數額。115年1月1日起，每月最低工資為新台幣29,500元，每小時最低工資為196元。前者係指按月計酬者，且依法定正常工作時數上限（現為40小時）履行勞務之最低報酬。後者係為約定按「時」計酬者單位時間之最低報酬。

龔明鑫表示，最低工資調高後，勞退、勞保、健保都會連動，就僱主負擔來講，調高的不只是最低工資而已，勞健保也會一併調高，他們希望最低工資審議會能加以考量，經濟部在審議會召開時也會代為提出僱主的憂慮。

至於中小微企業或傳統產業營運，受到最低工資調高的影響，政府是否考慮予以補貼？龔明鑫表示，今天交流會與會代表並沒有提出這樣的建議，但就政府政策而言，不論調幅是多少，若有中小微企業因基本工資調高而產生困難時，「我們責無旁貸，我會給予協助」。

經濟部與勞動部今年就有合作推動製造業最低工資補貼，針對營業額減少10％以上的製造業者提供補貼，全職員工每人每月補貼910元、部分工時員工每人每月補貼480元，最多補貼6個月，以降低受影響製造業薪資給付負擔。