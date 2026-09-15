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影／經濟部長與產業公協會交流會議 龔明鑫：串聯不同產業共同成長

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
經濟部長龔明鑫（中）、次長賴建信（中左），上午出席「第四場經濟部長部長與產業公協會交流會議」，傾聽產業界的實際需求與面臨的挑戰，作為政府制定經濟、產業政策的重要參考。記者黃義書／攝影
經濟部長龔明鑫（中）、次長賴建信（中左），上午出席「第四場經濟部長部長與產業公協會交流會議」，傾聽產業界的實際需求與面臨的挑戰，作為政府制定經濟、產業政策的重要參考。記者黃義書／攝影

經濟部龔明鑫、次長賴建信今天上午出席「第四場經濟部長與產業公協會交流會議」，邀集工總理事長潘俊榮、商總理事長許舒博、中小企業總會理事長林倬立、新創總會總會長邱銘乾等產業公協會代表與會，傾聽產業界實際需求與面臨的挑戰，作為政府制定經濟、產業政策的重要參考。

龔明鑫致詞時表示，2026年工總白皮書提到，政府應促進產業均衡發展，特別要關注中小企業及傳統產業的發展與轉型，這也是他去年9月上任以來特別重視的政策方向。龔明鑫指出，因應國際情勢所推動的特別條例及特別預算，經濟部編列約460億元協助傳統產業轉型，相關措施目前持續推動，預計至2027年才告一段落，希望協助傳產因應國際環境變化，提升產業競爭力。

龔明鑫表示，目前台灣高科技產業發展良好，下一步重要課題是如何將傳統產業與高科技產業的供應鏈、生態體系串聯起來，讓不同產業彼此帶動、共同成長。他說，高科技產業與傳統產業、中小微企業之間需要更有效的媒合平台，由於產業公協會接觸層面廣、掌握企業需求，盼公協會協助政府建立更完善的媒合機制，加速不同產業間的合作，讓整體產業生態系更加完整。

經濟部上午在部內舉辦「第四場經濟部長部長與產業公協會交流會議」，邀請工總理事長潘俊榮（左四）、商總理事長許舒博（左五）、中小企理事長林倬立（左一）、新創總會總會長邱銘乾（右一）、工商協進會副秘書長陳文龍（左二）、電電公會秘書長林全能（右三）等產業公協會代表與會。記者黃義書／攝影
經濟部上午在部內舉辦「第四場經濟部長部長與產業公協會交流會議」，邀請工總理事長潘俊榮（左四）、商總理事長許舒博（左五）、中小企理事長林倬立（左一）、新創總會總會長邱銘乾（右一）、工商協進會副秘書長陳文龍（左二）、電電公會秘書長林全能（右三）等產業公協會代表與會。記者黃義書／攝影

經濟部長龔明鑫上午出席「第四場經濟部長部長與產業公協會交流會議」，邀請產業公協會代表與會，傾聽產業界的實際需求。會後龔明鑫受訪時轉述產業需求。記者黃義書／攝影
經濟部長龔明鑫上午出席「第四場經濟部長部長與產業公協會交流會議」，邀請產業公協會代表與會，傾聽產業界的實際需求。會後龔明鑫受訪時轉述產業需求。記者黃義書／攝影

經濟部長龔明鑫（右二）、次長賴建信（左二），上午出席「第四場經濟部長部長與產業公協會交流會議」，傾聽產業界的實際需求與面臨的挑戰，作為政府制定經濟、產業政策的重要參考。記者黃義書／攝影
經濟部長龔明鑫（右二）、次長賴建信（左二），上午出席「第四場經濟部長部長與產業公協會交流會議」，傾聽產業界的實際需求與面臨的挑戰，作為政府制定經濟、產業政策的重要參考。記者黃義書／攝影

經濟部長龔明鑫（中）、次長賴建信（左一），上午出席「第四場經濟部長部長與產業公協會交流會議」，邀請工總事理事長潘俊榮（左二）、商總理事長許舒博（右一）等產業公協會代表與會。記者黃義書／攝影
經濟部長龔明鑫（中）、次長賴建信（左一），上午出席「第四場經濟部長部長與產業公協會交流會議」，邀請工總事理事長潘俊榮（左二）、商總理事長許舒博（右一）等產業公協會代表與會。記者黃義書／攝影

龔明鑫 經濟部 會議

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