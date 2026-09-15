鎖定約20企業示範推動 環境部2028試行 ETS

環境部長彭啓明15日表示，台灣規劃循序推動總量管制與排放交易制度（ETS），希望讓具有國際競爭力的科技及主要排放產業與國際接軌，其他產業則維持既有碳費制度。由於目前約20家大型排放企業已占列管碳費排放量八成左右，推動ETS對整體社會影響有限，環境部預計先以示範方式推動，花一年多時間準備，盼2028年開始。

環境部15日上午舉行「臺灣碳定價的下一步：彭部長與德國排放交易專家 Dr. Jürgen Landgrebe 對談」記者會。彭啓明會前指出，目前約有20家屬於大型排放企業，約占列管碳費排放量的八成左右，因此推動ETS對整體社會影響不大。他表示，推動ETS的重要原因，是讓碳管理與市場經濟聯動，讓碳的真實價格回到市場機制，而不是每噸300元的碳費。

碳費制度若全面調整，將影響許多產業，其中半導體、科技產業相對沒有問題，但部分傳統產業面臨的壓力會非常大。觀察全球先進國家，多數以總量管制的排放交易制度（ETS）為主，因此台灣也規劃循序推動，讓具有國際競爭力的科技及主要排放產業對標國際，其他產業則維持既有碳費制度。他進一步表示，實際上減碳一噸的成本可能達到3,000元、6,000元以上，因此希望儘快把碳管理帶回企業治理及永續金融，才能取得更好的減碳效果。

至於推動時程，彭啓明表示，將先採示範方式，避免過早對產業造成衝擊，預計花一年多時間準備，希望2028年可以開始推動。他也透露，目前擔任其顧問的是來自德國排放交易局的前局長，台灣已花一、兩年時間進行相關準備；去年也帶領台灣選定、希望參與制度的約20家產業前往德國學習。彭啓明強調，以歐洲經驗來看，台灣目前的準備時間綽綽有餘，因此採取循序漸進方式推動ETS，應該沒有問題。