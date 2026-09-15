快訊

台積電好會生！一年生出2,331個新生兒 全台每46名就有1名「台積寶寶」

中秋節「極陰日」！命理師喊4生肖要躲月 傍晚五點後少出門

iPhone 13 Pro撐5年「該換iPhone 18 Pro嗎？」 網點關鍵：1狀況直接換

聽新聞
0:00 / 0:00

鎖定約20企業示範推動 環境部2028試行 ETS

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

環境部彭啓明15日表示，台灣規劃循序推動總量管制與排放交易制度（ETS），希望讓具有國際競爭力的科技及主要排放產業與國際接軌，其他產業則維持既有碳費制度。由於目前約20家大型排放企業已占列管碳費排放量八成左右，推動ETS對整體社會影響有限，環境部預計先以示範方式推動，花一年多時間準備，盼2028年開始。

環境部15日上午舉行「臺灣碳定價的下一步：彭部長與德國排放交易專家 Dr. Jürgen Landgrebe 對談」記者會。彭啓明會前指出，目前約有20家屬於大型排放企業，約占列管碳費排放量的八成左右，因此推動ETS對整體社會影響不大。他表示，推動ETS的重要原因，是讓碳管理與市場經濟聯動，讓碳的真實價格回到市場機制，而不是每噸300元的碳費。

碳費制度若全面調整，將影響許多產業，其中半導體、科技產業相對沒有問題，但部分傳統產業面臨的壓力會非常大。觀察全球先進國家，多數以總量管制的排放交易制度（ETS）為主，因此台灣也規劃循序推動，讓具有國際競爭力的科技及主要排放產業對標國際，其他產業則維持既有碳費制度。他進一步表示，實際上減碳一噸的成本可能達到3,000元、6,000元以上，因此希望儘快把碳管理帶回企業治理及永續金融，才能取得更好的減碳效果。

至於推動時程，彭啓明表示，將先採示範方式，避免過早對產業造成衝擊，預計花一年多時間準備，希望2028年可以開始推動。他也透露，目前擔任其顧問的是來自德國排放交易局的前局長，台灣已花一、兩年時間進行相關準備；去年也帶領台灣選定、希望參與制度的約20家產業前往德國學習。彭啓明強調，以歐洲經驗來看，台灣目前的準備時間綽綽有餘，因此採取循序漸進方式推動ETS，應該沒有問題。

環境部 彭啓明 碳費

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

《2026臺北永續競爭力論壇暨淨零行動特展》圓滿落幕 攜手企業、市民展現永續行動力，成就臺北淨零未來 !

交棒危機！蔡鴻青：近千家上市櫃公司「傳不下去」

全球第2大排放國開倒車！美國擬取消發電廠溫室氣體排放限制

能源管理法十年首度大修 資誠籲企業留意建廠成本

相關新聞

央行「晴天備糧」可能升息半碼

美國聯準會（Fed）將在台北時間9月17日凌晨公布最新利率決策，根據路透對經濟學家調查，一旦Fed升息，可能催動台灣央行跟進。國內多位經濟學家受訪時也說，美日升息機率大增，加上今年台灣經濟成長率上看11%，推測央行有可能採「晴天備糧」策略，預防性升息半碼。

專家：本周央行理監事會議將維持利率不變

國泰金控與台大產學合作團隊昨（14）日預測，本周央行理監事會議將維持利率不變，但12月升息可能性相對高於9月。在房市信用管制方面，國泰台大團隊協同主持人徐之強表示，央行6月信用管制已稍微放鬆，目前房地產市場成交量下降，價格也基本停滯，短期內不會再大幅收緊，至於是否進一步放鬆，仍有待觀察。

126萬低薪族年薪少於39萬 主計總處：整體薪資呈成長趨勢

年薪多少才算低薪？主計總處昨（14）日表示，參考經濟合作暨發展組織（OECD）以低於薪資中位數三分之二為標準，2024年本國籍全時員工全年總薪資中位數58.5萬元，其三分之二為年薪39萬元，低於這項標準者占16.8%，約126萬人屬低薪族。

電子、傳產、加班工時 兩樣情

科技業與傳統產業景氣仍然呈現分化，主計總處昨（14）日公布最新統計顯示，7月電子零組件業平均加班工時達28.7小時，年增0.8小時，寫近47年同月新高；電腦、電子產品及光學製品業也達17.1小時，雙雙維持高檔。

重塑台灣中小企業融資版圖：兼顧秩序與創新的融資租賃業發展策略

中小企業是台灣經濟的命脈，貢獻了絕大多數的就業與產業活力。然而，在中小企業成長的過程中，資金問題往往是最具挑戰的關卡。銀行授信基於存款機構的風險胃納，有其授信原則與門檻；這也使得市場上始終存在一段未符合銀行風險評估案件的資金需求缺口。長年以來，融資租賃業正是填補這塊版圖、支持實體經濟不可或缺的重要拼圖。 當前，台灣中小企業正面臨美國關稅壓力、全球供應鏈重組與淨零轉型等結構性挑戰。企業為了汰換產線、投資新設備與布局海外，對「貼近實體資產、反應快速、條件靈活」的融資需求日益殷切。這為融資租賃業提供了可觀的業務發展舞台，但也凸顯出健全產業秩序與加強消費者保護的迫切性。 務實監理：注重行為與風險，維護市場健全秩序 近年社會對租賃業的關切，核心在於少數業者的不當行為傷害了消費者權益。金融主管機關的監理理念係秉持「比例原則」，注重行為與風險。融資租賃公司不吸收大眾存款，動用的是自有或借入資金，其風險屬性與涉及系統性風險的特許金融機構有本質差異。 主管機關選擇不另立專法採特許制，而是將融資租賃業分階段納入《金融消費者保護法》（下稱金保法）適用範圍，是兼顧風險管理與經濟活力的務實做法，主要是基於五大

台灣126萬低薪勞工 年薪不到39萬

台灣到底有多少低薪勞工？主計總處昨天表示，經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）對低薪定義為低於薪資中位數的三分之二，約為兩萬七五九八元，若按月薪來看，國人並無符合低薪定義；若以二○二四年總薪資中位數五十八萬五千元來看，年薪低於卅九萬元屬於低薪，目前員工占比約百分之十六點八、一二六萬人在此門檻之下，也就是所謂的低薪勞工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。