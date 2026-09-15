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【重磅快評】台灣126萬勞工淪低薪族 官員別再玩文字遊戲

聯合報／ 主筆室　
主計總處昨天表示，以113年年薪中位數58.5萬來看，年薪低於39萬元者為低薪，以113年全年薪資推估，台灣約有126萬名低薪勞工。記者余承翰／攝影
主計總處昨天表示，以113年年薪中位數58.5萬來看，年薪低於39萬元者為低薪，以113年全年薪資推估，台灣約有126萬名低薪勞工。記者余承翰／攝影

台灣到底有沒有低薪勞工？如果只看月薪，答案可能是「沒有」；但把勞工一整年真正拿到手的薪資算進去，答案卻有126萬人、占本國籍全時受僱員工近一成七落入低薪門檻以下。官員與其花力氣解釋「其實沒有低薪」，不如正視現實、解決問題。

行政院主計總處昨天說明，依經濟合作暨發展組織（OECD）的定義，低薪是低於薪資中位數三分之二。以2024年本國籍全時受僱員工全年總薪資中位數58.5萬元計算，三分之二約39萬元，全年總薪資低於這個門檻者約126萬人、占16.8%。

既然全年有126萬名勞工低於這個標準，為什麼主計處官員卻要先告訴大家，從月薪來看「沒有人低薪」？

理由是，台灣年年調升最低工資，使得最低工資已經高於以月薪中位數三分之二計算出來的低薪門檻。因此如果只看每個月固定領多少錢，確實很難被歸入OECD定義的低薪族。以今年7月本國籍全時受僱員工為例，經常性薪資中位數為4萬1397元，三分之二約2萬7598元，而最低工資為2萬9500元。

可是，勞工過日子，房租、房貸、水電、交通、子女教育與日常生活支出，不會因為在統計數字上變魔術，日子就變得輕鬆。更何況，主計總處自己也定義得很清楚，總薪資包括經常性薪資，以及加班費、年終獎金、績效獎金、員工酬勞等非經常性薪資，這些就是勞工可以拿來運用的資金。因此，真正值得追問的問題應該是：為什麼一名勞工每個月看起來沒有低薪，一年算下來，卻可能連39萬元都拿不到？答案就在台灣長期存在的薪資結構問題。

根據最新統計，若剔除掉外籍移工跟兼職者，今年7月本國籍全時受僱員工經常性薪資平均為5萬2528元，加上獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資平均達7萬4827元，兩者之間有非常大的差距。這意味著，對許多勞工而言，真正拉高全年所得的，不是固定薪資，而是年終、績效、分紅與加班費。

問題是，這些錢不是每個人都能領到。在人工智慧、高效能運算、半導體等產業蓬勃發展之際，確實有一批勞工受惠於產業景氣，靠著「爆肝」加班與獎金分紅而大幅提高收入；另一批勞工卻可能只有固定薪資，甚至連加班的機會都沒有。結果就是，台灣經濟看起來愈來愈好，企業營收與出口屢創佳績，但勞工之間的薪資差距愈拉愈大。

統計顯示，近年我國全年總薪資中位數成長幅度低於平均數，薪資成長有向高薪者傾斜的現象，青年與部分服務業工作者的低薪問題尤其值得注意。所以，政府不必急著玩文字遊戲、粉飾太平，靠著最低工資年年提高，讓勞工看似沒有人是低薪，卻不去面對上述現實。

最低工資可以守住勞工收入的底線，卻無法保證產業能夠創造更好的工作、更高的生產力與更合理的薪資分配。如果勞工只能靠加班來增加收入，或者只有少數高科技產業能分享景氣紅利，整體薪資結構仍然不健康。

政府真正該做的是把問題攤在陽光下：哪些產業的薪資成長？哪些產業停滯？哪些年齡層被落在後面？勞工增加的收入究竟來自最低工資調升，還是來自更多加班？又有多少人即使有工作，全年所得仍不足以支應基本生活？要如何提升這些低薪族的所得，去面對生活的艱難。

若經濟成長創下新高、出口數字亮眼、科技產業蓬勃發展，最後卻只有少數人分享到成長果實，更多勞工只能守著一份沒有年終、沒有分紅、加班機會也有限的固定薪資，那麼這樣的繁榮究竟繁榮了誰？

薪資 低薪 門檻

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