聯準會決策在即 川普：美利率應全球最低

美國聯準會將在台灣時間十七日凌晨二時公布利率決議，目前期貨市場顯示升息機率超過百分之八十五，因為投資人認為通膨數據並未有大幅改善跡象。若聯準會調高利率，可能讓主席華許和總統川普槓上，因為川普已明確表示，不應該有任何國家的利率比美國還低。

川普十三日表示，他並不清楚聯準會官員在本周的會議是否會調升利率，但無論聯準會數據顯示通膨和經濟情勢如何，美國「應該支付世界上最低的利率」，「我比任何人都更懂公式，我們擁有世界上最好的信用，卻讓其他國家變得富裕」。

白宮國家經濟會議主任哈塞特告訴福斯新聞，不管聯準會對利率的決定為何，川普「將全力捍衛華許的獨立性」，但他也說，「如果升息，我敢說他對這件事一定不太高興」。

距離期中選舉只剩不久的時間，民調顯示，民眾對於生活成本上升日益不滿，這也加劇了美國政府要求寬鬆政策的壓力。

這種局勢讓華許陷入兩難。國際貨幣基金（ＩＭＦ）前首席經濟學家歐布思費爾表示，「他們現在真的陷入一種怎麼做都不會贏的局面：要嘛招致總統的憤怒，要嘛削弱自己在市場上的可信度，而後者可能會導致未來的通膨問題更加嚴重」。

費城聯準銀行前總裁、目前任教於賓州大學華頓商學院的哈克指出，升息反而可能有助於政府更廣泛的經濟目標，因為這能降低市場對通膨的擔憂。較高的通膨預期可能推升長天期美債殖利率，進而讓房貸及企業借款成本更加昂貴。