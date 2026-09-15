比率攀高 勞工收入愈來愈靠獎金分紅

主計總處昨天發布二○二五年受僱員工勞動報酬統計，工業及服務業全體受僱員工去年平均勞動報酬八十八點三萬元、年增百分之三點八；去年因為ＡＩ新興科技需求帶動高經濟成長，廠商增加發放年終獎金及績效獎金，因此非經常性薪資占比達到百分之廿一點一的新高，但屬於每月固定收入的經常性薪資占比則降到百分之六十五點一，創廿九年有數據以來最低比重，顯示勞工有很大收入來自不固定所得。

主計總處每年發布一次受僱員工勞動薪酬狀況，勞動報酬包括薪資報酬及非薪資報酬，薪資報酬指的是經常性薪資（即月薪），與非經常性薪資（如年終獎金、年節獎金、紅利、績效獎金及加班費等）；非薪資報酬則含雇主負擔的員工保險費、提撥退休準備金或支付的退休金、資遣費等。

主計總處調查，去年工業及服務業受僱員工每人平均勞動報酬為八十八點三萬元，年增三點二萬元、百分之三點八，其中薪資報酬七十六點一萬元，年增二點九萬元、百分之三點九；非薪資報酬十二點二萬元，年增三七○○元、百分之三點一。

新興科技應用需求持續擴增帶動相關產業鏈營收成長，廠商增加發放年終獎金及績效獎金，去年七十六點一萬元的薪資報酬中，經常性薪資五十七點四萬元，較前一年增加百分之三點一，非經常性薪資則增加十八點六萬元，增加百分之六點五。

數據顯示，若以各項薪酬占全年勞動報酬比重，經常性薪資占比逐年下降，去年降到百分之六十五點一，是自一九九七年有調查問項以來最低；反觀獎金分紅及加班費等非經常性薪資占比則是逐年上升，去年升到百分之廿一點二、歷年最高，顯示去年雇主發放獎金幅度遠大於經常性薪資增幅。

就各行業受僱員工整體勞動報酬增幅觀察，以製造業增加百分之五點五最高，其次是用水供應及汙染整治業增加百分之五點四，營建工程業、批發及零售業則分別增加百分之三點九、百分之三點八。

觀察非經常性薪資變動，以製造業增幅百分之十點四大幅領先各行業，運輸倉儲業也達百分之七點一；房市冷也讓不動產業去年非經常性薪資減幅高達百分之九點五最多，其次是住宿及餐飲業減幅百分之四點一，都是獎金福利減最多的「慘業」。