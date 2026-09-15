聽新聞
0:00 / 0:00

比率攀高 勞工收入愈來愈靠獎金分紅

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導
去年因為ＡＩ新興科技需求帶動高經濟成長，廠商增加發放年終獎金及績效獎金。示意圖。圖／AI生成
去年因為ＡＩ新興科技需求帶動高經濟成長，廠商增加發放年終獎金及績效獎金。示意圖。圖／AI生成

主計總處昨天發布二○二五年受僱員工勞動報酬統計，工業及服務業全體受僱員工去年平均勞動報酬八十八點三萬元、年增百分之三點八；去年因為ＡＩ新興科技需求帶動高經濟成長，廠商增加發放年終獎金及績效獎金，因此非經常性薪資占比達到百分之廿一點一的新高，但屬於每月固定收入的經常性薪資占比則降到百分之六十五點一，創廿九年有數據以來最低比重，顯示勞工有很大收入來自不固定所得。

主計總處每年發布一次受僱員工勞動薪酬狀況，勞動報酬包括薪資報酬及非薪資報酬，薪資報酬指的是經常性薪資（即月薪），與非經常性薪資（如年終獎金、年節獎金、紅利、績效獎金及加班費等）；非薪資報酬則含雇主負擔的員工保險費、提撥退休準備金或支付的退休金、資遣費等。

主計總處調查，去年工業及服務業受僱員工每人平均勞動報酬為八十八點三萬元，年增三點二萬元、百分之三點八，其中薪資報酬七十六點一萬元，年增二點九萬元、百分之三點九；非薪資報酬十二點二萬元，年增三七○○元、百分之三點一。

新興科技應用需求持續擴增帶動相關產業鏈營收成長，廠商增加發放年終獎金及績效獎金，去年七十六點一萬元的薪資報酬中，經常性薪資五十七點四萬元，較前一年增加百分之三點一，非經常性薪資則增加十八點六萬元，增加百分之六點五。

數據顯示，若以各項薪酬占全年勞動報酬比重，經常性薪資占比逐年下降，去年降到百分之六十五點一，是自一九九七年有調查問項以來最低；反觀獎金分紅及加班費等非經常性薪資占比則是逐年上升，去年升到百分之廿一點二、歷年最高，顯示去年雇主發放獎金幅度遠大於經常性薪資增幅。

就各行業受僱員工整體勞動報酬增幅觀察，以製造業增加百分之五點五最高，其次是用水供應及汙染整治業增加百分之五點四，營建工程業、批發及零售業則分別增加百分之三點九、百分之三點八。

觀察非經常性薪資變動，以製造業增幅百分之十點四大幅領先各行業，運輸倉儲業也達百分之七點一；房市冷也讓不動產業去年非經常性薪資減幅高達百分之九點五最多，其次是住宿及餐飲業減幅百分之四點一，都是獎金福利減最多的「慘業」。

獎金 主計總處 報酬

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

低於平均不等於低薪？主計總處：低薪族約126萬人

平均薪資7成勞工根本達不到…主計總處：台灣有126萬名低薪勞工

產業冷熱兩樣情 電子業加班續創新高、傳產僱用人數下滑

7月跳槽加薪 美國低收入勞工最多 約增12.5%

相關新聞

比率攀高 勞工收入愈來愈靠獎金分紅

主計總處昨天發布二○二五年受僱員工勞動報酬統計，工業及服務業全體受僱員工去年平均勞動報酬八十八點三萬元、年增百分之三點八；去年因為ＡＩ新興科技需求帶動高經濟成長，廠商增加發放年終獎金及績效獎金，因此非經常性薪資占比達到百分之廿一點一的新高，但屬於每月固定收入的經常性薪資占比則降到百分之六十五點一，創廿九年有數據以來最低比重，顯示勞工有很大收入來自不固定所得。

重塑台灣中小企業融資版圖：兼顧秩序與創新的融資租賃業發展策略

中小企業是台灣經濟的命脈，貢獻了絕大多數的就業與產業活力。然而，在中小企業成長的過程中，資金問題往往是最具挑戰的關卡。銀行授信基於存款機構的風險胃納，有其授信原則與門檻；這也使得市場上始終存在一段未符合銀行風險評估案件的資金需求缺口。長年以來，融資租賃業正是填補這塊版圖、支持實體經濟不可或缺的重要拼圖。 當前，台灣中小企業正面臨美國關稅壓力、全球供應鏈重組與淨零轉型等結構性挑戰。企業為了汰換產線、投資新設備與布局海外，對「貼近實體資產、反應快速、條件靈活」的融資需求日益殷切。這為融資租賃業提供了可觀的業務發展舞台，但也凸顯出健全產業秩序與加強消費者保護的迫切性。 務實監理：注重行為與風險，維護市場健全秩序 近年社會對租賃業的關切，核心在於少數業者的不當行為傷害了消費者權益。金融主管機關的監理理念係秉持「比例原則」，注重行為與風險。融資租賃公司不吸收大眾存款，動用的是自有或借入資金，其風險屬性與涉及系統性風險的特許金融機構有本質差異。 主管機關選擇不另立專法採特許制，而是將融資租賃業分階段納入《金融消費者保護法》（下稱金保法）適用範圍，是兼顧風險管理與經濟活力的務實做法，主要是基於五大

台灣126萬低薪勞工 年薪不到39萬

台灣到底有多少低薪勞工？主計總處昨天表示，經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）對低薪定義為低於薪資中位數的三分之二，約為兩萬七五九八元，若按月薪來看，國人並無符合低薪定義；若以二○二四年總薪資中位數五十八萬五千元來看，年薪低於卅九萬元屬於低薪，目前員工占比約百分之十六點八、一二六萬人在此門檻之下，也就是所謂的低薪勞工。

AI熱 電子業加班工時創高

科技業與傳統產業景氣仍呈分化。主計總處昨公布最新統計，七月電子零組件業平均加班工時達廿八點七小時，年增○點八小時，寫近四十七年同月新高；電腦、電子產品及光學製品業達十七點一小時，年增一點三小時，也創近四十三年同月新高。

聯準會決策在即 川普：美利率應全球最低

美國聯準會將在台灣時間十七日凌晨二時公布利率決議，目前期貨市場顯示升息機率超過百分之八十五，因為投資人認為通膨數據並未有大幅改善跡象。若聯準會調高利率，可能讓主席華許和總統川普槓上，因為川普已明確表示，不應該有任何國家的利率比美國還低。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。