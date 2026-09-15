專家：本周央行理監事會議將維持利率不變

國泰金控（2882）與台大產學合作團隊昨（14）日預測，本周央行理監事會議將維持利率不變，但12月升息可能性相對高於9月。在房市信用管制方面，國泰台大團隊協同主持人徐之強表示，央行6月信用管制已稍微放鬆，目前房地產市場成交量下降，價格也基本停滯，短期內不會再大幅收緊，至於是否進一步放鬆，仍有待觀察。

國泰金控與台大產學合作團隊昨天舉行第3季台灣經濟氣候暨金融情勢發表會，徐之強指出，國內資金情勢與企業獲利動能，是支撐市場的兩大關鍵防線，預估本周央行理監事會議將維持利率不變；至於年底前是否升息，則要參考通膨率和美國聯準會（Fed）升息步調兩大指標。

徐之強指出，今年第3季台灣通膨率預期將超過2%，從過去政策步調來看，央行升息相對緩慢，與降息速度並不對稱。他舉例，2022年台灣通膨率已連續數季超過2%後，央行才升息，顯示央行在升息決策上較為審慎。

國泰金控協理陳欽奇也說，12月升息的可能性相對高於9月，主要是國內產業在過去一年呈現K型分化現象，若年底前整體產業動能趨於均衡，加上外部主要央行如美、歐、日都偏向緊縮，在客觀環境上，央行在12月會比9月更有討論升息的空間。

在經濟成長率方面，國泰台大團隊上修今年經濟成長率，從上次預測的10.1%提高至11.6%，高於主計總處預估的11%；明年經濟成長率在今年高基期下，預估成長5.1%，則低於主計總處預估的6%。

國泰台大預期，明年AI投資動能仍將保持穩健，持續支撐台灣出口與企業投資，但受到今年經濟成長率大幅攀高形成的高基期，以及美、中兩大經濟體擴張步調放緩影響，明年台灣經濟成長力道將較今年趨緩。

物價方面，國泰台大團隊預測今年台灣全年消費者物價指數（CPI）年增率為2.1%，與主計總處預估的2.07%相近；明年隨整體經濟動能放緩，預估通膨率將小幅下降至1.9%。