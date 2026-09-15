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央行「晴天備糧」可能升息半碼

經濟日報／ 編譯陳律安、記者邱金蘭／綜合報導
美國聯準會（Fed）將在台北時間9月17日凌晨公布最新利率決策，根據路透對經濟學家調查，一旦Fed升息，可能催動台灣央行跟進。 聯合報系資料照
美國聯準會（Fed）將在台北時間9月17日凌晨公布最新利率決策，根據路透對經濟學家調查，一旦Fed升息，可能催動台灣央行跟進。 聯合報系資料照

美國聯準會（Fed）將在台北時間9月17日凌晨公布最新利率決策，根據路透對經濟學家調查，一旦Fed升息，可能催動台灣央行跟進。國內多位經濟學家受訪時也說，美日升息機率大增，加上今年台灣經濟成長率上看11%，推測央行有可能採「晴天備糧」策略，預防性升息半碼。

台灣央行6月將基準利率維持在2%；前一次升息，則為2024年3月升息半碼，反映當時電價將調漲的預期。近日路透訪調31名經濟學家，有28位預期央行將在17日維持利率政策不變，三位持異議者則認為，央行將把利率調升半碼至2.125%。

路透指出，在AI狂潮助攻下，台灣今年全年的經濟成長率料將升抵11.05%，寫近40年來新高，有鑒於通膨相對溫和，央行並未面臨升息壓力，如果Fed本周升息，將明顯提高台灣央行跟進的機率。

國泰世華首席經濟學家林啟超表示，從央行總裁楊金龍常說的國內通膨、國內經濟成長、國際環境三因素來看，台灣9月的確有升息可能。

他說，韓國預估GDP可能成長3%都升息，日本GDP成長率不到1%也要升息了，台灣11%的成長率，更沒理由不升息，大家怕升息是因怕對經濟殺傷力，但高達11%的成長率升息，等於「晴天備糧」，等到情勢差了，反而有降息空間。

一位貼近央行的權威人士也說，經濟成長表現看佳，適度調升利率半碼，對金融穩定也有幫助。

不過，林啟超也說，央行理事成員來自不同領域的代表，考量各不同，尤其有人會認為，科技業好，傳產並不好，升息會衝擊傳產及房貸族，升不升息就有點自由心證了。

合庫金控首席經濟學家徐千婷認為，如果近期能源價格維持高檔，核心與服務類物價沒有明顯回落，9月或12月小幅升息半碼，具有一定正當性。反之，若能源價格回落、通膨只是短期衝擊，央行仍有等待空間。

目前台灣CPI已連四月高於2%。日前美國公布8月核心CPI較上月升0.3%，整體CPI升0.4%，兩數字月增長均略高於預期，外界推測落入聯準會主席華許所言的「我們有工作要做」範疇。

【記者朱曼寧／台北報導】房市趨勢專家李同榮昨（14）日指出，房市多頭榮景時不怕第一槍，空頭時最怕再補一槍，升息將對房市造成「三大利空」。

李同榮表示，三大利空包括，一、房貸負擔上升，升息會直接提高購屋者月付金與長期利息支出。

二、自住剛需延後，目前市場最大的問題並不是完全沒有需求，而是買方不急著進場。房價正在修正、貸款條件嚴格、利率又可能上升，購屋者很自然會選擇延後決策。

三、交易量再度冷卻，房市築底最重要的訊號，不是房價先漲，而是交易量先回來。如果升息進一步壓抑買氣，成交量回升速度就會放慢，也會延後市場真正築底的時間。

央行 升息 美國聯準會

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