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126萬低薪族年薪少於39萬 主計總處：整體薪資呈成長趨勢

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
年薪多少才算低薪？示意圖。聯合報系資料照
年薪多少才算低薪？示意圖。聯合報系資料照

年薪多少才算低薪主計總處昨（14）日表示，參考經濟合作暨發展組織（OECD）以低於薪資中位數三分之二為標準，2024年本國籍全時員工全年總薪資中位數58.5萬元，其三分之二為年薪39萬元，低於這項標準者占16.8%，約126萬人屬低薪族。

主計總處上月公布，今年上半年全體員工經常性薪資平均為48,981元，低於此平均數的員工比率首度突破七成、達70.03%，引發外界對低薪問題的討論。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，將「低於平均薪資」直接解讀為低薪並不精確，參考OECD定義，低薪要觀察全時員工，並以薪資中位數的三分之二作為標準，而非看平均數。

以今年7月為例，本國籍全時員工經常性薪資中位數為41,397元，其三分之二約為27,598元，然而目前我國最低工資為29,500元，因此若單純以每月經常性薪資衡量，在最低工資制度保障下，便不會落入「低薪族」。

若改從「全年總薪資」觀察，情況就不同。譚文玲舉例，以最新資料、2024年本國籍全時員工全年總薪資中位數58.5萬元計算，三分之二約為39萬元，低於這項標準者占16.8%，約126萬人。

譚文玲解釋，經常性薪資與總薪資最大差異，在於後者還納入年終獎金、紅利、年節獎金及非按月發放的績效獎金等非經常性薪資。部分勞工每月薪資雖有最低工資保障，但若年終、紅利等額外收入偏低，全年總薪資仍可能落入低薪範圍。

據主計總處統計，整體薪資仍呈現成長趨勢。今年1至7月全體員工每月經常性薪資平均數為49,054元，年增2.94%；總薪資平均數48萬3,077元，年增4.18%，增幅寫近12年同期最高。

薪資購買力也持續改善。1至7月全體員工實質經常性薪資平均數為44,113元，年增1.12%，增幅寫近六年同期最高；實質總薪資平均數則年增2.33%，寫近11年同期最高。同期消費者物價指數（CPI）年增約1.8%，譚文玲指出，儘管通膨仍會侵蝕部分所得，但目前名目薪資增幅仍高於物價漲幅。

至於最低工資持續調升，是否可能推升物價？譚文玲表示，最低工資調整對生產者而言確實是成本之一，但影響物價因素相當多，目前主要影響來源仍包括油價等原物料成本，不能單以最低工資調整解釋物價變化，仍須綜合觀察各項因素。

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