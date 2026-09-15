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電子、傳產、加班工時 兩樣情

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

科技業與傳統產業景氣仍然呈現分化，主計總處昨（14）日公布最新統計顯示，7月電子零組件業平均加班工時達28.7小時，年增0.8小時，寫近47年同月新高；電腦、電子產品及光學製品業也達17.1小時，雙雙維持高檔。

相較之下，部分傳統產業加班工時持續下滑。

7月成衣及服飾品業年減1.5小時，紙漿、紙及紙製品業年減0.8小時，印刷及資料儲存媒體複製業也年減0.6小時，與科技業形成兩樣情。

主計總處表示，單月工時變動有時也受到產業季節性因素影響，因此仍須拉長期間觀察。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，從整體受僱人數、薪資及加班工時等指標觀察，目前勞動市場大致穩定，不過產業間表現仍有明顯差異，部分傳產受全球產能過剩及低價競爭影響，調整仍需時間。

主計總處統計，7月全體員工平均加班工時為8.9小時，較去年同月增加0.4小時，寫近16年同月最高；其中製造業平均加班工時18小時，年增一小時，同樣寫近16年同月最高。

從僱用人數來看，產業分化更為明顯。今年1至7月，傳統產業中的民生工業受僱人數較去年同期減少約6,000人，化學工業減少7,000人，金屬機電工業也減少4,000人；反觀資訊電子工業受僱人數則年增3.5萬人。

譚文玲分析，部分傳統產業面臨全球產能過剩，加上部分國家採取低價競爭策略，使相關廠商接單與經營承受壓力。

但是若跳脫個別產業、觀察整體勞動市場，7月受僱員工數、經常性薪資及總薪資，不論與前一個月或去年同月相比皆呈增加；整體而言，國內勞動市場仍屬穩定。

主計總處 傳產

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