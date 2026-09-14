去年勞工領到的獎金增幅比加薪高 這兩項占比都創紀錄

主計總處今天發布2025年受僱員工勞動報酬統計，工業及服務業全體受僱員工去年全年平均勞動報酬達到88.3萬元，年增3.8%；去年因為AI新興科技需求帶動高經濟成長，廠商增加發放年終獎金及績效獎金，因此非經常性薪資占比達到21.1%歷史新高，但屬於每月固定收入的經常性薪資占比則降到65.1%，創29年有數據以來最低比重，顯示勞工有很大收入來自不固定所得。

主計總處一年發布一次受僱員工勞動薪酬狀況，「勞動報酬」包括「薪資報酬」及「非薪資報酬」。「薪資報酬」指的是經常性薪資（即一般稱的月薪），與非經常性薪資（如年終獎金、年節獎金、紅利、績效獎金及加班費等）。「非薪資報酬」則是含雇主負擔之員工保險費、提撥退休準備金或支付的退休金、資遣費等各種支出。

主計總處調查顯示，2025年全年工業及服務業受僱員工每人平均勞動報酬為88.3萬元，年增3.2萬元、3.8%，其中薪資報酬76.1萬元，年增2.9萬元、3.9%；非薪資報酬12.2萬元，年增3700元、3.1%。

去年因新興科技應用需求持續擴增帶動相關產業鏈營收成長，廠商增加發放年終獎金及績效獎金，去年76.1萬元的「薪資報酬」中，經常性薪資57.4萬元，較前一年增加3.1%，但非經常性薪資則增加18.6萬元，增加6.5%，顯示去年雇主發放獎金幅度遠大於經常性薪資增幅。

數據顯示，若以各項薪酬占全年勞動報酬比重，經常性薪資占比逐年下降，去年降到65.1%，是自1997年有調查問項以來最低；反觀獎金分紅及加班費等非經常性薪資占比則是逐年上升，去年升到21.2%，歷年最高。

就各行業受僱員工整體勞動報酬增幅觀察，以製造業增加5.5%最高，其次是用水供應及汙染整治業增加5.4%，營建工程業、批發及零售業則分別增加3.9%、3.8%。不過若觀察非經常性薪資增減，則以製造業增幅10.4%大幅領先各行業，運輸倉儲業也達7.1%；房市冷也讓不動產業去年非經常性薪資減幅高達9.5%最多，其次是住宿及餐飲業減幅4.1%，藝術娛樂及休閒服務業減幅3.5%，都是獎金福利被減最多的「慘業」。