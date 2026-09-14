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經部率12家新創企業參展柏林消費電子展 「這家」新創打入全球前六強

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部中小及新創企業署14日表示，為協助我國新創企業拓展歐洲市場、深化台歐創新合作，於9月3日至11日率領12家台灣新創企業赴德國參加全球指標科技展會「IFA Berlin 2026（柏林消費電子展）」，在全球93家報名的大會新創競賽中，經過激烈競爭選出20名進入準決賽，最終選出前6強進入決賽。我國入選準決賽高達7家，並有1家（聲麥無線）進入前6強，更是唯一進入決賽的亞洲新創代表。

經濟部中企署表示，IFA Berlin創立逾百年，是全球消費電子與科技創新的重要平台，這次由中企署林口新創園及亞灣新創園（Taiwan Startup Terrace）帶領12家潛力新創企業參與，涵蓋人工智慧科技、資訊安全及智慧醫療等領域，展示台灣新創企業在AI、資安、數位身分及智慧醫療等多元應用領域的技術能量與市場潛力。

經濟部在「IFA Berlin 2026（柏林消費電子展）」中，以國家主題館展示台灣新創企業技術與應用成果，藉商務媒合，鏈結歐洲買主、通路、企業及投資人，共促成8案合作簽署，吸引逾3,000人次參觀台灣主題館。

中企署表示，本次代表團透過展會展示、商務媒合及現場交流，促成台灣新創企業與德國、波蘭、愛沙尼亞等歐洲企業合作。其中，「聲麥無線」以AI即時翻譯技術，與德國電子產品經銷商Ryke GmbH及愛沙尼亞通路夥伴TrueTouch AI OÜ簽署合作備忘錄；展會前後並與多國合作夥伴完成共5案合作簽署，拓展相關產品於歐洲市場的應用與銷售合作。

「台灣圖靈鏈」聚焦數位身分與可驗證憑證技術，與德國PolyCrypt及Neuland AI簽署三方合作備忘錄，推動數位信任相關應用合作；「帝濶智能」專注AI去識別化與影像隱私保護，與波蘭機器人平台業者MAB Robotics簽署合作備忘錄，結合機器人與機器狗平台及智慧巡檢技術，共同推動產品整合與應用開發。此外，推動AI驅動企業資安防護解決方案的「一安智能」亦於展會期間與海外企業展開合作，顯示台灣新創企業技術與歐洲產業需求具高度鏈結潛力。

中企署表示，這次代表團亦積極鏈結德國在地創新及產業資源，走訪柏林官方經濟發展機構、德國外貿與投資署、西門子及德國人工智慧研究中心等重要機構，掌握德國產業需求、創新政策及投資資源。9月10日並由Taiwan Startup Terrace於德國國際級新創園區CIC Berlin舉辦「台灣新創路演日」，透過台灣新創企業介紹、企業媒合及台德補助資源分享，向歐洲創投、企業及新創生態系夥伴展示台灣新創企業的整體實力。

中企署指出，為進一步將台德合作由交流互訪推向雙向落地，Taiwan Startup Terrace與德國國際級新創園區CIC Berlin簽署合作備忘錄，未來將推動雙方新創企業互訪、進駐、共享空間及資源媒合，建立台德新創企業長期合作機制，協助台灣新創企業以德國為據點拓展歐洲市場。

柏林 新創企業 經濟部

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