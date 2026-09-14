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平均薪資7成勞工根本達不到…主計總處：台灣有126萬名低薪勞工
台灣到底有多少低薪勞工？主計總處今天表示，OECD國家對低薪定義為低於薪資中位數的2/3，若按月薪來看，國人並無符合低薪定義；但若以113年年薪中位數58.5萬來看，年薪低於39萬元者為低薪，目前員工占比約16.8%、126萬人在此門檻之下。也就是以113年全年薪資，台灣有126萬名低薪勞工。
主計總處上月發布上半年受僱員工薪資，上半年全體受僱員工每月經常性薪資平均48981元，但低於平均經常性薪資比率破七成，達到70.03%，創109年有統計以來新高，引發各界關注國人低薪狀況。
主計總處今天發布7月受僱員工薪資統計，國勢普查處副處長譚文玲表示，針對有媒體將有七成勞工低於平均薪資，澄清並非低於平均薪資勞工都是低薪。她說，按照OECD標準，低薪定義係針對全時勞工，若低於薪資中位數的2/3，才算是低薪。
她說，若以今天發布的7月經常性薪資，本國籍全時受僱員工經常性薪資薪資中位數為41397元，低於2/3為27598元，由於我國最低工資目前為29500元，因此以月薪標準，我國無低薪勞工。
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