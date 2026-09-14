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中油天然氣2034年營運量拚增至3,700萬噸 輸儲利用率降至六成

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
永安接收站每年天然氣接收量約1300萬噸，為全國最大LNG接收站。圖／中油提供
永安接收站每年天然氣接收量約1300萬噸，為全國最大LNG接收站。圖／中油提供

中東戰火考驗天然氣儲備及能源韌性，加上天然氣已成為我國最大發電來源，中油加速推進接收站擴建。中油今日表示，隨台中液化天然氣接收站三、四期持續推進，加上觀塘接收站逐步商轉，待未來高雄洲際新案等天然氣新增、擴建投資計畫陸續完工商轉後，預期至2034年底，全國LNG接收站營運能力將由目前每年約2,300萬噸，提高至約3,700萬噸。

中油表示，目前台灣天然氣接收站輸儲設備利用率偏高，長年都在100%以上，整體設備負荷嚴重過載。上述擴建計畫陸續完工商轉後，整體設備利用率有望降至約六成，雖仍高於國際平均，但已可大幅降低既有設備長期高負載運轉的壓力，並提升天然氣供應體系韌性。

中油指出，目前台中（二接）三期正在興建中，四期也正在規劃，高雄洲際新案（七接）則已於去年11月環評通過，如進行順利，2029-2030年可望上線，初期規劃洲際一期接收能力為600萬噸，並配置2座儲槽。

對於國內供氣狀況，中油表示，已完成充分調度，可確保至年底供氣無虞。中油也指出，觀塘接收站商轉後，國內3座接收站可相互調度、分配氣源，部分原由永安接收站接卸的LNG船舶，也將視供氣需求轉由觀塘接收站接卸，因此觀塘商轉後，永安接收站的運轉量也會隨之調整。

中油 天然氣 觀塘

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