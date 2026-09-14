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天然氣調度至年底無虞 接收站卻「過勞」…中油擴建拚2034年降至6成

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
永安為國內第一座也是目前規模最大的液化天然氣LNG接收站，圖為LNG船在碼頭靠卸。圖／中油提供
永安為國內第一座也是目前規模最大的液化天然氣LNG接收站，圖為LNG船在碼頭靠卸。圖／中油提供

美伊戰爭影響我國天然氣進口來源，自澳洲及美國進口天然氣比例均已大幅拉高，中油董事長方振仁證實，天然氣調度到今年底之前已可確保供應，明年第1季已經在盤點調度。

不過，中油表示，能源安全不只是來源多且穩定，還需要設備運作的順暢，台灣長期以來，天然氣接收及輸儲設備負載率偏高，部分既有設施的設備負載率超過100％，因此中油還是希望可以增加接收站及儲氣設施，以改善整體管輸與供氣調度負荷超限情形。

目前台灣有三座天然氣接收站，高雄永安（一接）、台中（二接）、桃園觀塘（三），一接沒有擴建計畫，二接的三期計畫擴建中，四期規畫中，而三接的二期正在準備環評，另外還有已通過環評的洲際接收站（七接）。

以規模最大的永安接收站來看，設計年營運量是1200萬噸，但現在營運量已到約1300萬噸，負載率108％，長期處於過勞狀態。

天然氣已經成為台灣主要電力來源，對於天然氣的需求殷切，尤其我國法定天然氣安存量只有十多天，遠不及日本及韓國，尤其現有天然氣接收及儲運設備負載率爆表，就算買到再多的天然氣，恐也無處存放。

中油指出，由於國內接收站儲運利用率長期超過設計上限，因此需要增加新的接收站來滿足需求。在台中三期、洲際等新的接收站加入後，接收量將從2025年的2300萬噸提升到2034年的3700萬噸，整體利用率也會從破百降為6成，不過，6成的利用率仍高於日本的4成。

中油 天然氣 接收站 美伊戰爭 能源

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