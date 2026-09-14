不怕債務波及退休金老本 勞動部籲善用新制勞退「專戶機制」

幾起民眾帳戶遭強制執行的案件引發社會關注，也讓不少勞工擔憂，辛苦大半輩子累積的退休金，恐因債務問題受到波及。勞動部提醒，勞退新制退休金依法受到嚴格保障，勞工請領時只要善用「開立不受扣押專戶」機制，就能確保退休金免於強制執行與債務扣押，安心保障晚年經濟生活。

勞動部指出，許多勞工在請領退休金時，會選擇直接匯入一般金融機構帳戶；然而，一旦個人面臨債務糾紛或法律訴訟，一般帳戶內的存款仍可能面臨遭法院強制執行的風險。

為了確保退休金能真正用於照顧勞工的晚年生活，避免勞工因遭遇家庭變故、債務糾紛而喪失經濟保障，《勞工退休金條例》已明文規定：「勞工請領退休金之權利，不得讓與、抵銷、扣押或供擔保。」

勞動部說明，當勞工準備請領退休金，且自身有債務疑慮或強制執行壓力時，可透過以下三個步驟，建立退休金的安全防護網：

一、申請證明文件：勞工可先向勞工保險局（勞保局）提出申請，由勞保局出具相關證明文件。

二、開立專戶：持該證明文件，前往指定金融機構（土地銀行或郵政公司）開立「勞工退休金專戶」。

三、專款專用：該專戶為法定保障之特殊帳戶，僅專供存入退休金使用。依法不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

勞動部呼籲，勞工的退休基本生活保障，不應受外在財務爭議剝奪。無論面對何種債務壓力，請務必善用法令規定與專戶機制，讓辛苦存下的退休老本獲得最完善的保護，安穩享受退休生活。