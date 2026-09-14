勞動部助旅宿業招才 首波35名印尼移工抵台

為因應少子化及超高齡社會帶來的產業缺工挑戰，勞動部自2026年1月起推動「跨國技術人力精進方案」，並開放旅宿業引進外國技術人力。首波由台北晶華酒店聘僱的35名印尼籍外國技術人力，於14日搭機抵台。

由勞動部勞動力發展署跨國勞動力延攬中心黃副主任偉誠，及駐台北印尼經濟貿易代表處艾吏福(Arif Sulistiyo)代表，親自前往桃園國際機場接機，歡迎旅宿業新生力軍加入。此為「跨國技術人力精進方案」推動後，首批正式入境的旅宿業外國技術人力，也象徵旅宿業海外人才延攬機制正式落地。

勞動部表示，台北晶華酒店8月13日順利取得首批35名印尼籍外國技術人力聘僱許可。此次抵台人員過去均曾在台北晶華酒店接受技能培育及實習，具備旅宿服務經驗，並熟悉台灣的工作環境及職場文化。

業者透過「跨國技術人力精進方案」延攬表現優良的外國技術人力，除可縮短來台工作人員的教育訓練期間及工作適應期，且使人員抵台後更快銜接房務、訂房及旅客接待等工作，此外，該海外引進外國技術人力具備華語或英語等優勢，長期而言將有助台灣觀光產業發展。

勞動部強調，首批旅宿業外國技術人力順利抵台，是「跨國技術人力精進方案」重要的里程碑。該方案並非單純增加外國人力，而是將提升本國勞工勞動條件與補充產業人力相互結合。

旅宿業者只要為所聘僱最低薪的全時本國基層勞工加薪至少2,000元，即可按照1：1的比例取得外國技術人力聘僱名額，透過「本國勞工加薪、外國技術人力補充」的制度設計，在協助業者填補人力缺口的同時，也讓本國基層勞工共享產業發展成果。

黃偉誠說明，日前台北晶華酒店取得外國技術人力聘僱許可的消息發布後，國內許多旅宿飯店業者亦致電表達有引進外國技術人力的意願。截至2026年8月底止，已超過60家旅宿業者申請辦理國內求才程序，累積求才需求人數已超過600人。

上述數據顯示，外國技術人力制度已逐漸受到旅宿飯店業者重視，也反映業界對穩定人力來源的實際需求。旅宿業是觀光產業服務旅客的重要第一線服務，人力是否充足及穩定，直接影響住宿品質與旅客體驗。

面對旅遊市場復甦及產業人力結構改變，勞動部與交通部將共同推動外國技術人力制度，期盼透過具備專業能力與語文條件的外國技術人力加入，協助旅宿業穩定服務量能、健全人力配置，並提升台灣觀光住宿服務的品質與韌性。

符合資格且有外國技術人力需求的觀光旅館及一般旅館業者，可積極運用「跨國技術人力精進方案」，至公立就業服務機構辦理國內求才，並申請資格認定及聘僱許可。相關資訊可至外國人勞動權益網站「外國技術人力專區」查詢。