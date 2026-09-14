快訊

全球第2大排放國開倒車！美國擬取消發電廠溫室氣體排放限制

「曾拌麵」實體店面全滅！曾國城：滾動式調整營運策略

沖繩選舉變天！史上最年輕知事古謝玄太是誰？

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動部助旅宿業招才 首波35名印尼移工抵台

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部勞動力發展署機場服務站人員，協助引導接機來台的旅宿外國技術人力。圖勞發署／提供
勞動部勞動力發展署機場服務站人員，協助引導接機來台的旅宿外國技術人力。圖勞發署／提供

為因應少子化及超高齡社會帶來的產業缺工挑戰，勞動部自2026年1月起推動「跨國技術人力精進方案」，並開放旅宿業引進外國技術人力。首波由台北晶華酒店聘僱的35名印尼籍外國技術人力，於14日搭機抵台。

由勞動部勞動力發展署跨國勞動力延攬中心黃副主任偉誠，及駐台北印尼經濟貿易代表處艾吏福(Arif Sulistiyo)代表，親自前往桃園國際機場接機，歡迎旅宿業新生力軍加入。此為「跨國技術人力精進方案」推動後，首批正式入境的旅宿業外國技術人力，也象徵旅宿業海外人才延攬機制正式落地。

勞動部表示，台北晶華酒店8月13日順利取得首批35名印尼籍外國技術人力聘僱許可。此次抵台人員過去均曾在台北晶華酒店接受技能培育及實習，具備旅宿服務經驗，並熟悉台灣的工作環境及職場文化。

業者透過「跨國技術人力精進方案」延攬表現優良的外國技術人力，除可縮短來台工作人員的教育訓練期間及工作適應期，且使人員抵台後更快銜接房務、訂房及旅客接待等工作，此外，該海外引進外國技術人力具備華語或英語等優勢，長期而言將有助台灣觀光產業發展。

勞動部強調，首批旅宿業外國技術人力順利抵台，是「跨國技術人力精進方案」重要的里程碑。該方案並非單純增加外國人力，而是將提升本國勞工勞動條件與補充產業人力相互結合。

旅宿業者只要為所聘僱最低薪的全時本國基層勞工加薪至少2,000元，即可按照1：1的比例取得外國技術人力聘僱名額，透過「本國勞工加薪、外國技術人力補充」的制度設計，在協助業者填補人力缺口的同時，也讓本國基層勞工共享產業發展成果。

黃偉誠說明，日前台北晶華酒店取得外國技術人力聘僱許可的消息發布後，國內許多旅宿飯店業者亦致電表達有引進外國技術人力的意願。截至2026年8月底止，已超過60家旅宿業者申請辦理國內求才程序，累積求才需求人數已超過600人。

上述數據顯示，外國技術人力制度已逐漸受到旅宿飯店業者重視，也反映業界對穩定人力來源的實際需求。旅宿業是觀光產業服務旅客的重要第一線服務，人力是否充足及穩定，直接影響住宿品質與旅客體驗。

面對旅遊市場復甦及產業人力結構改變，勞動部與交通部將共同推動外國技術人力制度，期盼透過具備專業能力與語文條件的外國技術人力加入，協助旅宿業穩定服務量能、健全人力配置，並提升台灣觀光住宿服務的品質與韌性。

符合資格且有外國技術人力需求的觀光旅館及一般旅館業者，可積極運用「跨國技術人力精進方案」，至公立就業服務機構辦理國內求才，並申請資格認定及聘僱許可。相關資訊可至外國人勞動權益網站「外國技術人力專區」查詢。

印尼 移工

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

勞動部首批35名印尼技術人力抵台 旅宿業者獲多元即戰力

少子化危機／台灣重返1,200萬人時代 無法逆轉 3個殘酷事實正在發生

「淋過雨，想幫別人撐傘」 精障者生命經驗變專業 全台首班職訓上路

科技論壇10月14日登場 簡立峰：AI代理將重塑專業職能

相關新聞

不怕債務波及退休金老本 勞動部籲善用新制勞退「專戶機制」

幾起民眾帳戶遭強制執行的案件引發社會關注，也讓不少勞工擔憂，辛苦大半輩子累積的退休金，恐因債務問題受到波及。勞動部提醒，勞退新制退休金依法受到嚴格保障，勞工請領時只要善用「開立不受扣押專戶」機制，就能確保退休金免於強制執行與債務扣押，安心保障晚年經濟生活。

勞動部助旅宿業招才 首波35名印尼移工抵台

為因應少子化及超高齡社會帶來的產業缺工挑戰，勞動部自2026年1月起推動「跨國技術人力精進方案」，並開放旅宿業引進外國技術人力。首波由台北晶華酒店聘僱的35名印尼籍外國技術人力，於14日搭機抵台。

楠梓園區徵才18日登場 釋出逾300個職缺

經濟部產業園區管理局14日表示，楠梓科技產業園區第3季現場徵才活動將於9月18日登場，集結日月光半導體、台灣開滋、台灣集廣科技、長華科技、旺詮公司、迅束企業、國巨公司、華泰電子、楠梓電子、穎崴科技、興勤電子等11家知名企業，釋出343個職缺，涵蓋製程工程師、設備維護工程師、IT客服工程師等多元職位，盼吸引具相關專業背景人才加入園區產業行列。

能源管理法十年首度大修 資誠籲企業留意建廠成本

立法院日前三讀通過《能源管理法》部分條文修正案，是近十年來首次重大修法，最受產業關注的是，未來新設或增設、達一定規模的能源用戶，必須在期限內設置自用發電設備或儲能設備。資誠提醒，對企業來說，未來新建廠、擴廠除了要考慮土地、供電、綠電及碳管理，發電或儲能設備也將成為建廠規劃的一環。

43萬勞工想結清舊制年資難度大？「這樣做」可勞資雙贏

勞動部為協助純舊制勞工突破舊制退休金給付上限，開放舊制勞工可以自願加入勞退新制自提，如此就可以與雇主協商結清舊制年資，將領到的舊制退休金併入新制帳戶，放大退休金。此舉讓「結清舊制年資」適用對象勞工人數從32萬人大增到43.5萬人。「結清舊制年資」何以一直被認為難度極高？難道無法可解？

台塑集團進擊卡位AI電力 台塑化、台化、台塑新智能等瞄準綠電與儲能

AI電力基建需求大，台塑集團發動市場卡位戰。台塑集團目前已從傳統石化製造擴展至重電、再生能源、售電、儲能及智慧能源管理等領域，並由南亞領軍、率先搶入重電市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。