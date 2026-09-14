楠梓園區徵才18日登場 釋出逾300個職缺

立法院日前三讀通過《能源管理法》部分條文修正案，是近十年來首次重大修法，最受產業關注的是，未來新設或增設、達一定規模的能源用戶，必須在期限內設置自用發電設備或儲能設備。資誠提醒，對企業來說，未來新建廠、擴廠除了要考慮土地、供電、綠電及碳管理，發電或儲能設備也將成為建廠規劃的一環。

2026-09-14 10:59