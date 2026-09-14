快訊

全球第2大排放國開倒車！美國擬取消發電廠溫室氣體排放限制

「曾拌麵」實體店面全滅！曾國城：滾動式調整營運策略

沖繩選舉變天！史上最年輕知事古謝玄太是誰？

聽新聞
0:00 / 0:00

楠梓園區徵才18日登場 釋出逾300個職缺

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
楠梓科技產業園區第3季現場徵才活動將於9月18日登場。照片／產業園區管理局提供
楠梓科技產業園區第3季現場徵才活動將於9月18日登場。照片／產業園區管理局提供

經濟部產業園區管理局14日表示，楠梓科技產業園區第3季現場徵才活動將於9月18日登場，集結日月光半導體、台灣開滋、台灣集廣科技、長華科技、旺詮公司、迅束企業、國巨公司、華泰電子、楠梓電子、穎崴科技、興勤電子等11家知名企業，釋出343個職缺，涵蓋製程工程師、設備維護工程師、IT客服工程師等多元職位，盼吸引具相關專業背景人才加入園區產業行列。

園管局表示，此次徵才除提供多元技術型及管理類職缺，企業亦規劃完整培訓計畫，協助求職者快速融入職場。亦設置身障專區以落實社會責任，鼓勵多元人才進入職場。其中，華泰等公司釋出製程工程師、QAE品保工程師、產品工程師等技術職位，歡迎具電子、電機、機械等相關專業背景人才踴躍應徵。

除了高科技專業人才需求，此次徵才也提供不同類型的就業選擇。迅束企業釋出50多名環境管理人員職缺，並招募清潔管理幹部、儲備管理幹部等職位，提供求職者更多元的職涯選項。

園管局強調，楠梓園區為南臺灣高科技產業聚落，持續推動產業升級發展，透過現場徵才活動搭起企業與求職者的媒合平台，協助企業吸納優秀人才，也讓求職者有機會快速進入職場，創造企業與人才雙贏。

本次徵才活動將於9月18日（星期五）上午9時30分至11時30分，在楠梓科技產業園區從業員工育樂活動中心（高雄市楠梓區新建南路8號）3樓304、305教室舉行。有意求職者可於當天攜帶履歷前往參加現場面試，

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

攜手28企業開出逾千職缺 北市就服處7據點起跑

台中年度最大就業博覽會下月初登場 這職缺月薪8萬元

科技論壇10月14日登場 簡立峰：AI代理將重塑專業職能

電機科系夯…陽明交大3組全進二類前5 校方揭關鍵

相關新聞

不怕債務波及退休金老本 勞動部籲善用新制勞退「專戶機制」

幾起民眾帳戶遭強制執行的案件引發社會關注，也讓不少勞工擔憂，辛苦大半輩子累積的退休金，恐因債務問題受到波及。勞動部提醒，勞退新制退休金依法受到嚴格保障，勞工請領時只要善用「開立不受扣押專戶」機制，就能確保退休金免於強制執行與債務扣押，安心保障晚年經濟生活。

勞動部助旅宿業招才 首波35名印尼移工抵台

為因應少子化及超高齡社會帶來的產業缺工挑戰，勞動部自2026年1月起推動「跨國技術人力精進方案」，並開放旅宿業引進外國技術人力。首波由台北晶華酒店聘僱的35名印尼籍外國技術人力，於14日搭機抵台。

楠梓園區徵才18日登場 釋出逾300個職缺

經濟部產業園區管理局14日表示，楠梓科技產業園區第3季現場徵才活動將於9月18日登場，集結日月光半導體、台灣開滋、台灣集廣科技、長華科技、旺詮公司、迅束企業、國巨公司、華泰電子、楠梓電子、穎崴科技、興勤電子等11家知名企業，釋出343個職缺，涵蓋製程工程師、設備維護工程師、IT客服工程師等多元職位，盼吸引具相關專業背景人才加入園區產業行列。

能源管理法十年首度大修 資誠籲企業留意建廠成本

立法院日前三讀通過《能源管理法》部分條文修正案，是近十年來首次重大修法，最受產業關注的是，未來新設或增設、達一定規模的能源用戶，必須在期限內設置自用發電設備或儲能設備。資誠提醒，對企業來說，未來新建廠、擴廠除了要考慮土地、供電、綠電及碳管理，發電或儲能設備也將成為建廠規劃的一環。

43萬勞工想結清舊制年資難度大？「這樣做」可勞資雙贏

勞動部為協助純舊制勞工突破舊制退休金給付上限，開放舊制勞工可以自願加入勞退新制自提，如此就可以與雇主協商結清舊制年資，將領到的舊制退休金併入新制帳戶，放大退休金。此舉讓「結清舊制年資」適用對象勞工人數從32萬人大增到43.5萬人。「結清舊制年資」何以一直被認為難度極高？難道無法可解？

台塑集團進擊卡位AI電力 台塑化、台化、台塑新智能等瞄準綠電與儲能

AI電力基建需求大，台塑集團發動市場卡位戰。台塑集團目前已從傳統石化製造擴展至重電、再生能源、售電、儲能及智慧能源管理等領域，並由南亞領軍、率先搶入重電市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。