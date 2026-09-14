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楠梓園區徵才18日登場 釋出逾300個職缺
經濟部產業園區管理局14日表示，楠梓科技產業園區第3季現場徵才活動將於9月18日登場，集結日月光半導體、台灣開滋、台灣集廣科技、長華科技、旺詮公司、迅束企業、國巨公司、華泰電子、楠梓電子、穎崴科技、興勤電子等11家知名企業，釋出343個職缺，涵蓋製程工程師、設備維護工程師、IT客服工程師等多元職位，盼吸引具相關專業背景人才加入園區產業行列。
園管局表示，此次徵才除提供多元技術型及管理類職缺，企業亦規劃完整培訓計畫，協助求職者快速融入職場。亦設置身障專區以落實社會責任，鼓勵多元人才進入職場。其中，華泰等公司釋出製程工程師、QAE品保工程師、產品工程師等技術職位，歡迎具電子、電機、機械等相關專業背景人才踴躍應徵。
除了高科技專業人才需求，此次徵才也提供不同類型的就業選擇。迅束企業釋出50多名環境管理人員職缺，並招募清潔管理幹部、儲備管理幹部等職位，提供求職者更多元的職涯選項。
園管局強調，楠梓園區為南臺灣高科技產業聚落，持續推動產業升級發展，透過現場徵才活動搭起企業與求職者的媒合平台，協助企業吸納優秀人才，也讓求職者有機會快速進入職場，創造企業與人才雙贏。
本次徵才活動將於9月18日（星期五）上午9時30分至11時30分，在楠梓科技產業園區從業員工育樂活動中心（高雄市楠梓區新建南路8號）3樓304、305教室舉行。有意求職者可於當天攜帶履歷前往參加現場面試，
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