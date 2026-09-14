勞動部首批35名印尼技術人力抵台 旅宿業者獲多元即戰力

勞動部推動「跨國技術人力精進方案」因應產業缺工，首波35名印尼籍外國技術人力今天抵台。旅宿業者認為可補充人力；技術人才則坦言，台灣不但工作環境友善，薪資也較佳。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力延攬中心副主任黃偉誠及駐台北印尼經濟貿易代表處代表艾吏福（ArifSulistiyo）與觀光署，上午親自前往桃園國際機場接機。這不僅是「跨國技術人力精進方案」從1月推動後，首批正式入境的旅宿業外國技術人力，也象徵旅宿業海外人才延攬機制正式落地。

黃偉誠告訴中央社記者，勞動部推動「跨國技術人力精進方案」，從海外延攬旅宿服務業及商港碼頭業別，今天來台的就是首波延攬的旅宿服務業外國技術人力，跟移工不同，技術人力須具備相關學歷、技能及語文等資格，第一批35人都是曾在國內飯店最少實習1年以上對環境熟悉，來台後能很快接軌工作。

艾吏福致詞表示，這是雙方合作重要里程碑。他歡迎首批抵台印尼勞工，也感謝台灣相關部門及旅宿業界促成合作，旅館服務業重視專業技能、紀律、溝通能力及服務意識，正是印尼勞工優勢，期待未來有更多領域開放工作機會，深化雙方互利合作。他也提醒勞工，應秉持責任感、誠信及專業精神投入工作，遵守台灣法律，維護印尼良好形象。

晶華國際酒店集團人資協理馮昌俊說，台北晶華酒店是業界第1個申請成功單位，這批外籍技術人才過去都曾在晶華實習過，工作表現優秀，剛好藉此機會邀請他們正式成為員工，一方面是針對現場人才的補充可快速上手，另外也很歡迎來自各國多元人才加入酒店。

曾在2024年到台北晶華酒店服務的馬丁說，「台灣是很好的」，台灣人民也很友善，所以還想來台灣工作，而家人也都支持他的決定；且在薪資條件方面，印尼每個月約為新台幣6000元到1萬元，來台灣工作可有較好薪資條件，如果有機會想留在台灣繼續工作。