快訊

謝和弦回留言「嗨低能兒」網友怒告妨害名譽 口頭禪檢方不起訴

遭爆百場夜宴、猛鬼宿舍爭議 高師大校長王政彥駁斥：抹黑

揮汗有禮沒了！300萬筆2週搶光 這期限前仍可兌換

聽新聞
0:00 / 0:00

經部次長出席北京 APEC 能源部長會議 分享布局電力與供電韌性經驗

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部次長賴建信日前出席於中國北京舉辦的亞太經濟合作（APEC）「第16屆能源部長會議」。面對AI、高科技產業快速發展，以及地緣政治持續改變全球能源情勢，我國於會中分享透過多元綠能、深度節能、科技儲能及強韌電網等四大面向，達成穩定供電以支持產業發展，並與各會員體交流能源安全與韌性相關經驗。

亞太經濟合作（APEC）「第16屆能源部長會議」於9月10至11日在中國北京舉行。經濟部表示，臺灣一向積極參與APEC，我國在電網調頻、儲能，以及AI能源應用等方面的發展成果，更在本次會議中屢獲會員體提及為APEC值得借鏡之典範。

經濟部表示，作為全球半導體與AI供應鏈的核心，我國與美國共同推動於APEC能源工作組（EWG）下成立「AI與能源相互促進任務小組」，是這屆能源部長會議最重要具體成果之一，我國支持美國領導本項課題推動，分享AI及能源相關經驗並積極參與。此外，賴建信於會議期間與來自其他經濟體的能源部長們場邊交流，分享我國二次能源轉型進展，包括離岸風電已累計完成514座風機建置，裝置容量為全球第5位，離岸風電發電量更於2025年首度突破100億度，顯見我國推動策略卓有成效。

經濟部表示，今年APEC能源部長會議聚焦在確保能源普及、強化AI與能源相互應用與提升，以及推動合作以促進能源安全。我國以前瞻思維掌握電力需求與能源發展，建立每年定期檢討電力供需情勢、並以十年為期滾動評估未來需求的機制，將經濟成長、AI、半導體、資料中心及重大產業投資等發展趨勢納入規劃，提前布局所需電力與調度資源，持續強化能源基礎建設與供電韌性，讓電力供應與能源建設走在產業發展之前，為未來經濟成長與產業升級預留充足空間。

經濟部強調，這次會議不僅展現我國在穩定供電、能源轉型上的實質成果，亦利用會議期間與會員體代表就能源安全、電網韌性、AI應用等議題交換意見。台灣盼藉APEC此一重要多邊平台，持續深化與亞太夥伴的交流與連結，並積極參與區域能源政策及技術合作，共同提升亞太能源安全與韌性。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

能源管理法十年首度大修 資誠籲企業留意建廠成本

台塑集團進擊卡位AI電力 台塑化、台化、台塑新智能等瞄準綠電與儲能

智慧經營／大亞電線電纜董事長沈尚弘 築起韌性電網防火牆

中東戰事升溫衝擊我能源韌性…我改自美國進口LNG已達25%

相關新聞

能源管理法十年首度大修 資誠籲企業留意建廠成本

立法院日前三讀通過《能源管理法》部分條文修正案，是近十年來首次重大修法，最受產業關注的是，未來新設或增設、達一定規模的能源用戶，必須在期限內設置自用發電設備或儲能設備。資誠提醒，對企業來說，未來新建廠、擴廠除了要考慮土地、供電、綠電及碳管理，發電或儲能設備也將成為建廠規劃的一環。

43萬勞工想結清舊制年資難度大？「這樣做」可勞資雙贏

勞動部為協助純舊制勞工突破舊制退休金給付上限，開放舊制勞工可以自願加入勞退新制自提，如此就可以與雇主協商結清舊制年資，將領到的舊制退休金併入新制帳戶，放大退休金。此舉讓「結清舊制年資」適用對象勞工人數從32萬人大增到43.5萬人。「結清舊制年資」何以一直被認為難度極高？難道無法可解？

台塑集團進擊卡位AI電力 台塑化、台化、台塑新智能等瞄準綠電與儲能

AI電力基建需求大，台塑集團發動市場卡位戰。台塑集團目前已從傳統石化製造擴展至重電、再生能源、售電、儲能及智慧能源管理等領域，並由南亞領軍、率先搶入重電市場。

南亞攜華城 大咬美日AI電力訂單

南亞攜手華城，大咬美日AI電力訂單。南亞表示，北美、日本市場訂單持續增加，模鑄式變壓器、配電盤模組將自第4季起陸續放量出貨，其中美國市場受惠AI資料中心及公用電網建設需求急升，日本既有客戶拉貨也同步增溫，美、日市場同步進入出貨高峰期。

工業用地不足危機浮現 科技廠擴廠遇到兩大難題

AI高需求帶動，高科技廠積極獵地獵廠，以強化「即戰力」，不過，商仲業者指出，當前擴廠企業普遍遇到兩大難題，首先既有廠房老舊且空間不敷使用，第二高科技業所需的水電配置不夠且腹地不足，未來兩、三年工業用地、工業廠房「供不應求」已經浮現。

科技業者購地金額 遠超開發商

科技業大獵地，遠超開發商。據公開資訊觀測站最新資料，截至9月4日止，今年科技業獵地獵廠金額高達1,720億元、創新高，不僅比去年451億元成長逾2.8倍，更較今年建商購地金額326億元多出四倍有餘。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。