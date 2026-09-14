能源管理法十年首度大修 資誠籲企業留意建廠成本

立法院日前三讀通過《能源管理法》部分條文修正案，是近十年來首次重大修法，最受產業關注的是，未來新設或增設、達一定規模的能源用戶，必須在期限內設置自用發電設備或儲能設備。資誠提醒，對企業來說，未來新建廠、擴廠除了要考慮土地、供電、綠電及碳管理，發電或儲能設備也將成為建廠規劃的一環。

此次修法也新增能源銷售統計資料公開機制、強化地方政府節能稽查權限，並提高違規罰則。資誠普華綠色科技公司董事暨總經理李宗哲表示，AI資料中心、半導體及高科技產業快速發展，用電需求跟著增加，各國近年也愈來愈重視供電穩定及電網韌性。

以美國為例，資料中心用電大增後，Amazon、Google、Microsoft等科技企業簽署《電費支付者保護承諾》（Ratepayer Protection Pledge，RPP），承諾共同負擔新增用電所衍生的發電及電網升級成本，並強化備援供電能力。

台灣這次修法，原本規劃要求業者同時設置自用發電及儲能設備，最後調整為兩者擇一。李宗哲認為，這項改變仍看得出能源政策的重心正在轉變，過去主要要求企業節能、減碳，現在則進一步要求企業思考，一旦面臨供電風險，如何維持營運。

從目前企業提出的自主減量計畫也能看到一些變化。現階段企業減碳措施仍以提升能源效率、改善製程為大宗，再生能源及自有能源設備相對較少。不過，已有部分企業把屋頂自發自用太陽光電、使用綠電，甚至建置天然氣發電機組納入減量計畫。

李宗哲指出，這次修法究竟會影響多少企業，目前還要等子法出爐，包括契約容量門檻、設備要做到多大、多久內完成，以及設置方式等，都還有待主管機關進一步公告。

但對準備新建廠或擴廠的企業來說，未來投資評估勢必要多算一筆，包括自用發電或儲能設備的建置成本、折舊、後續維修及能源管理支出，都可能影響建廠成本及投資報酬率，企業在選擇擴產地點、設計廠區，甚至規劃長期能源採購時，也得一併考量。

尤其自建發電設備不是把機組蓋好就結束，後續還有運轉、維修保養及專業人力等問題。多數製造業現有廠務團隊未必具有大型發電設備維運經驗，未來除了發電、儲能設備需求增加，也可能帶動委外維運、能源管理及整合服務等新商機。

李宗哲建議，企業未來評估能源投資，不能只看可以減多少碳，還要把供電是否穩定、能源安全及投入成本一起算進去。隨著能源韌性要求提高，這些因素也將逐漸影響企業的建廠及長期投資決策。