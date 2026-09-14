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能源告急 荷莫茲、紅海航線受阻

聯合報／ 國際中心、記者江睿智／綜合報導

在伊朗十四日與阿曼、沙烏地阿拉伯等國家會面前夕，又傳出一艘行經荷莫茲海峽的船舶遭攻擊，加上沙國之前已暫時關閉透過紅海出口的一條關鍵東西向輸油管，加深全球能源供應憂慮。

隸屬英國海軍的英國海事貿易行動辦公室（ＵＫＭＴＯ）十三日表示，接獲通報指出，一艘船隻在行經荷莫茲海峽時遭不明彈射物擊中，導致起火，地方當局已撤離船員。這起事件將增添船舶航行荷莫茲海峽的憂慮。

伊朗據傳十四日將與波灣合作理事會（ＧＣＣ）外長會面，商討荷莫茲海峽情勢，巴林已表態不參加。伊朗外長阿拉奇十三日表示，將向各國針對潛在的新協議、及荷莫茲海峽新航線的地圖進行簡報，但若達成協議，也未必代表全面重啟該海峽，決定權仍在德黑蘭手上。

然而，伊朗扶植的葉門叛軍「青年運動組織」在攻占紅海港口莫加後，再拿下位於曼德海峽口的裴林島，分析師指出，這形同掌控曼德海峽航運，將威脅紅海的航行安全。

ＲＢＣ資本市場公司分析師克羅夫特指出，真正的問題在於美國是否會介入，以避免曼德海峽的最糟情境，還是會繼續對這條不斷蔓延的第二戰線保持緘默。

荷莫茲海峽航運量雖日漸回升，但仍遠低於戰前的每日兩千萬桶石油。國際能源總署已不再預期荷莫茲海峽今年恢復航行，並警告今、明兩年將是全球石油需求成長的「失落期」。

台灣方面，自今年二月美伊衝突升溫後，經濟部積極推動能源採購「分散來源、多元布局」策略，主要增加美國天然氣來源。經濟部原訂二○二九年前將美國ＬＮＧ進口占比提升至百分之廿五，但今年前七月自美國進口氣源占比已達百分之廿五點三，較二○二五年前七月成長二點三倍。

據統計，截至今年前七月，我天然氣進口占比以澳洲百分之卅三點二最高，美國百分之廿五點三其次，卡達則由去年全年百分之卅三點七降至百分之十二點四，巴布亞紐幾內亞占比則提升至百分之九點三。

荷莫茲 紅海 能源

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