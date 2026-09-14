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美日估升息一碼 英國蠢動

聯合報／ 國際中心／綜合報導

通膨高漲增添升息壓力，七大工業國集團（Ｇ７）央行本周的「鷹」聲將更為嘹亮，美國與日本預料都將升息一碼（○點二五個百分點），英國央行雖估將按兵不動，但也可能釋出鷹派訊息，投資人將緊盯後續的緊縮動向線索。

美國聯準會將在美東時間十六日下午二時（台灣時間十七日凌晨二時）公布利率決策，並且釋出最新的經濟預測、以及顯示官員預估利率落點的利率點狀圖。

芝加哥商業交易所（ＣＭＥ）的FedWatch工具顯示，投資人預期聯準會屆時調高基準利率區間一碼至百分之三點七五至百分之四的機率，為百分之八十七點三。彭博經濟學家指出，市場釋出的訊息很明確，希望並預期聯準會主席華許升息，若華許意外按兵不動，可能失去可信度。

聯準會的利率點狀圖則預料將顯示，官員預期今年會升息一碼，明年與後年降息一碼。但經濟學家指出，歷史經驗顯示，聯準會不會止於只升息一次，今年也可能會升息至少兩次，也就是在九月升息後，十一或十二月至少會再升息一碼。

日本銀行（央行）十八日預料也將升息一碼到百分之一點二五，符合美日聯手支撐日圓匯率的基調，但彭博經濟學家認為這次將是「鴿派升息」，預期下次要到明年一月再出手，因為官員也擔心升息太快會帶動日圓勁升，引發新一波日圓套利交易平倉潮，掀起市場動盪。

英國央行十七日則預期將維持基準利率於百分之三點七五，但立場可能因通膨升溫而轉鷹，恐被迫在年底前升息。英國央行也將宣布未來一年的出售債券步調，預料將放慢到五百億英鎊。

升息 美日 央行

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