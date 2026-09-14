建商資金緊 盼央行鬆綁動工限制

中央銀行本周理監事會，房市管制是否再鬆綁成為焦點。房產業者認為，青安三點○上路後並未扭轉房市低迷，加上建商資金壓力持續升高，央行若調整選擇性信用管制，未必先從購屋族下手，反而可能優先檢討購地貸款「十八個月內動工」限制，鬆綁建商現金流。

青安三點○於八月上路，但八月六都建物買賣移轉僅一萬五千多棟，創近十年同期低點，顯示政策對房市刺激仍有限。房仲業者也認為，新制限制較過去嚴格，主要仍是協助真正自住首購族，難以重現前一波青安方案帶來的房市熱度。

相較之下，建商面臨的資金壓力愈來愈明顯。依央行現行規定，建商購地貸款最高成數五成，其中一成須待動工後才能撥款，且原則上須在十八個月內動工，否則銀行須逐步收回貸款並加碼利率；只有不可歸責於借款人的因素，才能個案展延。

過去認為建商不動工是想養地，但建商表示，除了營建成本高漲，工人難找、市場不景氣，都是建商難開工的原因，「已經很少建商刻意拿地不開工」。該建商更說，如果要養地，「還不如把錢拿去買股票」。

但行庫主管指出，央行的規定讓資金流比較不穩的中小建商壓力很大，因為不開工，貸款要回收，開工了，資金流更緊張。土地銀行董事長何英明直言，現在建商真正希望放寬的是十八個月動工規定，且「強迫他們蓋，只會增加爛尾樓」，應給業者一些喘息空間。

央行政策雖尚未調整，但已給予行庫不小彈性。例如今年建商因土方清運問題就有獲准展延六個月，行庫主管說，若央行本周沒有延長「十八禁」，也可能擴大「不可歸責因素」認定，讓銀行有更大空間依個案展延，適度減輕建商被迫開工的資金壓力，也能避免被市場解讀為全面鬆綁打炒房。

至於第二戶房貸成數、購地及餘屋貸款成數是否同步調整，市場預料也可能被端上檯面討論，但相較刺激買氣，如何避免中小建商資金鏈惡化，將會是本周理監事會房市政策的討論重點。