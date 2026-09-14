風電3-3期選商 兩強相爭

經濟部今年啟動離岸風電區塊開發3-3期選商，9月底將截止投標。歷經全球風電逆風、及3-1期、3-2期部分得標開發商退場，市場預期，哥本哈根基礎建設基金（CIP）及沃旭兩大風電商將參與3-3期競標；惟兩大業者投標風場高度重疊，經濟部喊話，盼業者自行協商，創造雙贏局面。

據3-3期選商規則，將依分數排序，分數高者將優先「獲配風場」；接著，拿下「獲配風場」後，業者可取得「擴充風場」，以獲配風場的二分之一為上限。換言之，若兩家業者風場高度重疊，最後只會有一家「贏者全拿」。從經濟部立場，CIP及沃旭都是具實績風電商，期盼兩家業者加入開發，取得更大風電開發面積，因此希望業者能先協商。

沃旭將以「大肚一號」風場、CIP將以「渢妙三」參與3-3期競標，兩個風場幾乎重疊，若按選商規則，將演變為兩強選一。據悉，兩大風電業者現未有任何協商。

據環境影響說明書，「大肚一號」及「渢妙三」皆在彰化外海，總裝置容量分別達924千瓩（MW）及1,150MW，業界人士說，由此可看出兩強相爭的企圖心。若加上擴充容量，推估約有500MW，都是力拚一舉全部拿下。此外，沃旭也在今年送交「大肚二號」環評，規劃新一代離岸風場。

經濟部離岸風電區塊開發3-3期規畫容量3.6百萬瓩（GW），並以2030年至2031年為併網年，並有條件同意可彈性延後一年併網。此外，經濟部已解約的海峽一、海峽二、海鼎二等三座、共1.2GW的風場場址，納入3-3期選商的「擴充容量範圍」。

官員表示，一旦開發商取得「獲配風場」後，可從3-3期既有風場範圍內、及已解約的三座風場場址內，選擇「擴充風場」，原則上擴充風場與獲配風場是同步完工併網。