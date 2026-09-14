聽新聞
0:00 / 0:00

風電3-3期選商 兩強相爭

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部今年啟動離岸風電區塊開發3-3期選商，9月底將截止投標。歷經全球風電逆風、及3-1期、3-2期部分得標開發商退場，市場預期，哥本哈根基礎建設基金（CIP）及沃旭兩大風電商將參與3-3期競標；惟兩大業者投標風場高度重疊，經濟部喊話，盼業者自行協商，創造雙贏局面。

據3-3期選商規則，將依分數排序，分數高者將優先「獲配風場」；接著，拿下「獲配風場」後，業者可取得「擴充風場」，以獲配風場的二分之一為上限。換言之，若兩家業者風場高度重疊，最後只會有一家「贏者全拿」。從經濟部立場，CIP及沃旭都是具實績風電商，期盼兩家業者加入開發，取得更大風電開發面積，因此希望業者能先協商。

沃旭將以「大肚一號」風場、CIP將以「渢妙三」參與3-3期競標，兩個風場幾乎重疊，若按選商規則，將演變為兩強選一。據悉，兩大風電業者現未有任何協商。

據環境影響說明書，「大肚一號」及「渢妙三」皆在彰化外海，總裝置容量分別達924千瓩（MW）及1,150MW，業界人士說，由此可看出兩強相爭的企圖心。若加上擴充容量，推估約有500MW，都是力拚一舉全部拿下。此外，沃旭也在今年送交「大肚二號」環評，規劃新一代離岸風場。

經濟部離岸風電區塊開發3-3期規畫容量3.6百萬瓩（GW），並以2030年至2031年為併網年，並有條件同意可彈性延後一年併網。此外，經濟部已解約的海峽一、海峽二、海鼎二等三座、共1.2GW的風場場址，納入3-3期選商的「擴充容量範圍」。

官員表示，一旦開發商取得「獲配風場」後，可從3-3期既有風場範圍內、及已解約的三座風場場址內，選擇「擴充風場」，原則上擴充風場與獲配風場是同步完工併網。

風電 沃旭 離岸風電 經濟部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

浮動離岸風電拚2032年併網 學者籲設退場條件

浮動風電加速推動 恐增台電購電成本

華邦電擴產 法人估今年EPS大幅成長至24.8元

智慧經營／大亞電線電纜董事長沈尚弘 築起韌性電網防火牆

相關新聞

台塑集團進擊卡位AI電力 台塑化、台化、台塑新智能等瞄準綠電與儲能

AI電力基建需求大，台塑集團發動市場卡位戰。台塑集團目前已從傳統石化製造擴展至重電、再生能源、售電、儲能及智慧能源管理等領域，並由南亞領軍、率先搶入重電市場。

央行周四理監事會 抗通膨…不排除雙率雙升

中央銀行周四（17日）將召開第3季理監事會，為對抗通貨膨脹壓力，雙率政策可能同步出手。金融圈人士指出，面對中東戰火再度推升能源與進口成本，加上國內油價終結「連六凍」，央行近期先讓匯率走強減輕輸入性通膨壓力，也不能排除本周再升息半碼，形成「雙率雙升組合拳」的抗通膨政策。

南亞攜華城 大咬美日AI電力訂單

南亞攜手華城，大咬美日AI電力訂單。南亞表示，北美、日本市場訂單持續增加，模鑄式變壓器、配電盤模組將自第4季起陸續放量出貨，其中美國市場受惠AI資料中心及公用電網建設需求急升，日本既有客戶拉貨也同步增溫，美、日市場同步進入出貨高峰期。

工業用地不足危機浮現 科技廠擴廠遇到兩大難題

AI高需求帶動，高科技廠積極獵地獵廠，以強化「即戰力」，不過，商仲業者指出，當前擴廠企業普遍遇到兩大難題，首先既有廠房老舊且空間不敷使用，第二高科技業所需的水電配置不夠且腹地不足，未來兩、三年工業用地、工業廠房「供不應求」已經浮現。

科技業者購地金額 遠超開發商

科技業大獵地，遠超開發商。據公開資訊觀測站最新資料，截至9月4日止，今年科技業獵地獵廠金額高達1,720億元、創新高，不僅比去年451億元成長逾2.8倍，更較今年建商購地金額326億元多出四倍有餘。

風電3-3期選商 兩強相爭

經濟部今年啟動離岸風電區塊開發3-3期選商，9月底將截止投標。歷經全球風電逆風、及3-1期、3-2期部分得標開發商退場，市場預期，哥本哈根基礎建設基金（CIP）及沃旭兩大風電商將參與3-3期競標；惟兩大業者投標風場高度重疊，經濟部喊話，盼業者自行協商，創造雙贏局面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。