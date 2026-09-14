科技業者購地金額 遠超開發商

AI高需求帶動，高科技廠積極獵地獵廠，以強化「即戰力」，不過，商仲業者指出，當前擴廠企業普遍遇到兩大難題，首先既有廠房老舊且空間不敷使用，第二高科技業所需的水電配置不夠且腹地不足，未來兩、三年工業用地、工業廠房「供不應求」已經浮現。

2026-09-14 02:12