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科技業者購地金額 遠超開發商
科技業大獵地，遠超開發商。據公開資訊觀測站最新資料，截至9月4日止，今年科技業獵地獵廠金額高達1,720億元、創新高，不僅比去年451億元成長逾2.8倍，更較今年建商購地金額326億元多出四倍有餘。
從交易件數來看，科技業今年以來購入廠地筆數達65筆、較去年近乎倍增，更完勝建商的25筆；獵地面積更飆上17.43萬坪、年增近八成。其中近期最狂買家屬大立光（3008），近兩個多月砸近70億元、六筆交易、掃貨近1.5萬坪，一家科技廠獵地面積相當於今年建商的七成；今年上半年掃貨王則是美光科技、日月光（3711）集團，各砸528億元、495億元獵地獵廠；7月廣達（2382）也一口氣砸近200億元購近2萬坪地擴廠。
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