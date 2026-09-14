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工業用地不足危機浮現 科技廠擴廠遇到兩大難題

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
AI高需求帶動，高科技廠積極獵地獵廠，以強化「即戰力」，不過，商仲業者指出，當前擴廠企業普遍遇到兩大難題。示意圖。聯合報系資料照
AI高需求帶動，高科技廠積極獵地獵廠，以強化「即戰力」，不過，商仲業者指出，當前擴廠企業普遍遇到兩大難題。示意圖。聯合報系資料照

AI高需求帶動，高科技廠積極獵地獵廠，以強化「即戰力」，不過，商仲業者指出，當前擴廠企業普遍遇到兩大難題，首先既有廠房老舊且空間不敷使用，第二高科技業所需的水電配置不夠且腹地不足，未來兩、三年工業用地、工業廠房「供不應求」已經浮現。

信義全球資產經理林建勛表示，AI、半導體業所需的工業廠房土地，會非常重視電力配置、汙水排放、土地腹地面積，以及交通上是否有利員工通勤，還有是否具有供應鏈上下游群聚性等條件，但這類廠房物件當前已供不應求。

宏大國際資產總經理陳益盛強調，目前積極擴廠的企業普遍遇到兩大難題，第一廠房太老舊，舊有的空間大小及挑高、樓地板載重等硬體不敷使用。

第二區域備載容量電力不足，如PCB廠用電量至少2MW~5MW，半導體製造業用電量也至少需要8MW以上，因此非坐落於主要工業區的廠房，條件往往都不符合「AI概念股企業」的設廠需求。

林建勛指出，在符合需求條件的廠房供不應求下，認為未來兩、三年工業用地、工業廠房將出現供不應求情況。

據公開資訊觀測站資料，今年高科技業獵場地區以桃園市為大本營、比重約達五成，擴廠面積約達8.67萬坪，包括AI伺服器與系統整合、PCB/電子材料、散熱與電力設備等企業，均在此擴廠；比重第二大為苗栗縣的15.8%、購地面積達2.76萬坪，為半導體製造與封測、電子元件等廠商。

製造業 半導體 科技 土地

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