聽新聞
0:00 / 0:00

南亞攜華城 大咬美日AI電力訂單

經濟日報／ 記者任君翔朱曼寧／台北報導

南亞（1303）攜手華城（1519），大咬美日AI電力訂單。南亞表示，北美、日本市場訂單持續增加，模鑄式變壓器、配電盤模組將自第4季起陸續放量出貨，其中美國市場受惠AI資料中心及公用電網建設需求急升，日本既有客戶拉貨也同步增溫，美、日市場同步進入出貨高峰期。

南亞指出，美國AI資料中心快速擴建，電力需求大增，公用電網同步進入擴充周期，尤其變壓器供應已形成結構性缺口。公司透過與華城電機合作，將旗下模鑄式變壓器及配電盤模組外銷美國，第4季起開始陸續出貨，後續供應量將隨客戶工程建置進度增加。

華城目前AI資料中心電力變壓器在手訂單規模已超過200億元，整體接單能見度看到2029年，今年AIDC營收占比可望提高至15%以上，其中美國仍是主要市場，今年AIDC出貨金額估達40億至50億元。

華城也表示，目前與南亞的合作持續進行，只要有適合的案件，就會確認南亞參與意願，雙方共同開拓新的重電市場。對南亞而言，華城北美市場布局持續擴張，也提供後續重電產品進一步放量的機會。

日本市場則建立在多年合作基礎上。南亞自2010年起與日本高岳合作模鑄式變壓器生產，並已建立長期外銷實績，目前除高岳外，也有多家日本合作夥伴，近期出貨量持續增加。

南亞 華城 美日 電力

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI 算力爆發！資料中心用電規模激增 東元、大同搶攻電網基建

南亞 選價內外15%

手機晶片雙雄AI戰火升溫 高通拿下亞馬遜1.9兆元大單

AI通膨來了？記憶體價格大漲、iPhone傳漲價10％ 00891布局華邦電、南亞科受關注

相關新聞

台塑集團進擊卡位AI電力 台塑化、台化、台塑新智能等瞄準綠電與儲能

AI電力基建需求大，台塑集團發動市場卡位戰。台塑集團目前已從傳統石化製造擴展至重電、再生能源、售電、儲能及智慧能源管理等領域，並由南亞領軍、率先搶入重電市場。

央行周四理監事會 抗通膨…不排除雙率雙升

中央銀行周四（17日）將召開第3季理監事會，為對抗通貨膨脹壓力，雙率政策可能同步出手。金融圈人士指出，面對中東戰火再度推升能源與進口成本，加上國內油價終結「連六凍」，央行近期先讓匯率走強減輕輸入性通膨壓力，也不能排除本周再升息半碼，形成「雙率雙升組合拳」的抗通膨政策。

南亞攜華城 大咬美日AI電力訂單

南亞攜手華城，大咬美日AI電力訂單。南亞表示，北美、日本市場訂單持續增加，模鑄式變壓器、配電盤模組將自第4季起陸續放量出貨，其中美國市場受惠AI資料中心及公用電網建設需求急升，日本既有客戶拉貨也同步增溫，美、日市場同步進入出貨高峰期。

工業用地不足危機浮現 科技廠擴廠遇到兩大難題

AI高需求帶動，高科技廠積極獵地獵廠，以強化「即戰力」，不過，商仲業者指出，當前擴廠企業普遍遇到兩大難題，首先既有廠房老舊且空間不敷使用，第二高科技業所需的水電配置不夠且腹地不足，未來兩、三年工業用地、工業廠房「供不應求」已經浮現。

科技業者購地金額 遠超開發商

科技業大獵地，遠超開發商。據公開資訊觀測站最新資料，截至9月4日止，今年科技業獵地獵廠金額高達1,720億元、創新高，不僅比去年451億元成長逾2.8倍，更較今年建商購地金額326億元多出四倍有餘。

風電3-3期選商 兩強相爭

經濟部今年啟動離岸風電區塊開發3-3期選商，9月底將截止投標。歷經全球風電逆風、及3-1期、3-2期部分得標開發商退場，市場預期，哥本哈根基礎建設基金（CIP）及沃旭兩大風電商將參與3-3期競標；惟兩大業者投標風場高度重疊，經濟部喊話，盼業者自行協商，創造雙贏局面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。