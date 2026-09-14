南亞攜華城 大咬美日AI電力訂單

南亞（1303）攜手華城（1519），大咬美日AI電力訂單。南亞表示，北美、日本市場訂單持續增加，模鑄式變壓器、配電盤模組將自第4季起陸續放量出貨，其中美國市場受惠AI資料中心及公用電網建設需求急升，日本既有客戶拉貨也同步增溫，美、日市場同步進入出貨高峰期。

南亞指出，美國AI資料中心快速擴建，電力需求大增，公用電網同步進入擴充周期，尤其變壓器供應已形成結構性缺口。公司透過與華城電機合作，將旗下模鑄式變壓器及配電盤模組外銷美國，第4季起開始陸續出貨，後續供應量將隨客戶工程建置進度增加。

華城目前AI資料中心電力變壓器在手訂單規模已超過200億元，整體接單能見度看到2029年，今年AIDC營收占比可望提高至15%以上，其中美國仍是主要市場，今年AIDC出貨金額估達40億至50億元。

華城也表示，目前與南亞的合作持續進行，只要有適合的案件，就會確認南亞參與意願，雙方共同開拓新的重電市場。對南亞而言，華城北美市場布局持續擴張，也提供後續重電產品進一步放量的機會。

日本市場則建立在多年合作基礎上。南亞自2010年起與日本高岳合作模鑄式變壓器生產，並已建立長期外銷實績，目前除高岳外，也有多家日本合作夥伴，近期出貨量持續增加。