台塑集團進擊卡位AI電力 台塑化、台化、台塑新智能等瞄準綠電與儲能

AI電力基建需求大，台塑集團發動市場卡位戰。台塑集團目前已從傳統石化製造擴展至重電、再生能源、售電、儲能及智慧能源管理等領域，並由南亞（1303）領軍、率先搶入重電市場。

另外，還有台塑化（6505）、台化（1326）及台塑新智能則分別卡位發電、綠電與儲能，逐步串起從發電、輸配電到儲能的完整新能源版圖。

南亞走得最快，其長期深耕高低壓配電盤、模鑄式變壓器及真空電磁接觸器等設備，近年隨AI資料中心用電需求快速增加，全球電網擴建與輸配電設備需求升高，重電事業的重要性明顯提升，並逐步由國內市場向北美、日本等海外市場延伸。

除南亞外，台塑化掌握集團最基礎的發電能力。旗下公用流體事業長期供應麥寮台塑工業園區所需電力、蒸汽及其他公用系統，並透過汽電共生及發電設備支撐園區石化製程穩定運轉，部分電力亦併入全台供電系統，形成集團龐大工業體系的重要能源底盤。

台化則主攻再生能源及售電市場。公司布局小水力發電、太陽光電及綠電轉供，並透過台化綠能從事再生能源憑證移轉與購售電服務。

台化目前為國內規模最大的民營小水力發電業者，今年水力發電再加入宜蘭深溝小水力案場，並持續與台灣自來水公司合作尋找新案源。

在太陽光電方面，台化同步於台灣、中國大陸及越南推進案場開發，並將發電端進一步延伸到售電服務。公司也投入微電網及EMS能源管理系統，整合太陽光電、充電樁與儲能設備，將能源事業由單純發電，延伸到企業用電管理與智慧能源解決方案。

儲能則由台塑新智能扮演主力。台塑新智能由台塑四寶及台塑生醫共同投資成立，布局涵蓋電芯、電池模組、儲能系統、電力交易及智慧能源。2025年已完成13個儲能案場，總規模超過460MWh，今年已有八家企業尋求合作，企業儲能需求持續升溫。

台塑新智能海外布局則鎖定美國、東南亞及歐洲，其中儲能系統預計今年第3季取得相關認證，後續將導入美國AI資料中心市場。因應需求成長，公司已啟動彰濱電芯及模組廠二期擴建，目標2028年上半年投產，屆時產能將較一期增加逾倍，達5GWh以上。

從台塑化（1301）掌握發電、台化擴張綠電與售電、南亞布局輸配電與重電設備，再到台塑新智能切入儲能及智慧能源，台塑集團能源布局已由過去服務製造本業，逐步轉向可對外承接市場需求的新事業體系。