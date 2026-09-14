央行周四理監事會 抗通膨…不排除雙率雙升

中央銀行周四（17日）將召開第3季理監事會，為對抗通貨膨脹壓力，雙率政策可能同步出手。金融圈人士指出，面對中東戰火再度推升能源與進口成本，加上國內油價終結「連六凍」，央行近期先讓匯率走強減輕輸入性通膨壓力，也不能排除本周再升息半碼，形成「雙率雙升組合拳」的抗通膨政策。

央行這次理監事會確實面臨比6月更高的升息壓力。主計總處公布的8月消費者物價指數（CPI）年增率2.04%，連續四個月突破2%的通膨警戒線；更值得注意的是，生產者物價指數（PPI）年增近17%，美元計價進口物價更大漲兩成，顯示中東戰事與油價上漲帶來的上游成本壓力仍高。

此外，國內通膨之所以較其他國家溫和，主因為政府和中油的凍漲政策，儘管中油宣布本周汽、柴油每公升分別吸10.5元及10.8元，但價格仍須調漲0.7元及0.6元；今年2月底以來累計吸收金額近兩百億元。金融圈人士說，國內油價如今不得不調漲，代表行政措施能夠吸收的空間正在縮小，也讓央行在抑制通膨預期上的責任更加吃重。

熟知央行政策的人士指出，新台幣7月底收32.454元，上周五升至31.638元，一個多月升值逾八角，就是央行希望利用新台幣升值對抗輸入性通膨的第一道關卡。

事實上，央行內部早就出現鷹派聲音。第2季理監事會雖決議利率連九凍，但已有兩名理事投下反對票、主張升息。金融圈人士說，三個月後CPI仍高於2%，油價又持續處於高檔，支持升息的一方這次論述只會更強，目前升息半碼，已成為理監事會的重要選項。