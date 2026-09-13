中東戰事升溫衝擊我能源韌性…我改自美國進口LNG已達25%

自2026年2月美國和伊朗中東衝突升溫後，國際間一直關切我國能源供應韌性之衝擊，經濟部積極推動能源採購「分散來源、多元布局」策略，主要增加美國天然氣來源。經濟部原訂2029年前將美國LNG進口占比提升至25%，但今年前七月自美國進口氣源占比已達25.3%，較2025年前七月成長2.3倍，為僅次於澳洲，美國成為第二大來源國，取代卡達。

天燃氣發電占我國47.7%供電。經濟部指出，2025年LNG進口來源已廣達14國，其中2025年全年我自美國進口天然氣占9.9%。中油主動擴大採購來自政經穩定與合作緊密地區（如美國）之氣源，於2026年2月10日與美國最大LNG出口商Cheniere Energy公司簽署長達25年、每年120萬公噸之長約，並計劃於2029年前將美國LNG進口占比提升至25%。能源署統計顯示，我自美國進口LNG占比，在今年前七月已經達陣。

統計指出，我自美國進口天然氣從今年4月起飆升，占比一度來到41.9%，6月占比更來到44.2%。累計今年前七月我國進口天然氣達1,354.1萬公噸，自美國進口占比已突破25%。

此外，中油現在評估阿拉斯加天然氣投資案，中油已簽署「阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書（LOI）」，依據協議，台灣中油將採購LNG最高600萬噸。中油曾推估，若把600萬噸再加上，我對美國LNG進口占比還可能增加20個百分點。簡言之，我自美國進口LNG之占比有望繼續提升。

根據統計，截至今年前七月，我天然氣進口占比以澳洲33.2%最高，美國25.3%其次，卡達則由去年全年33.7%降至今年前七月12.4%，巴布亞紐幾內亞今年前七月占比則提升至9.3%。