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風電3-3期沃旭、CIP兩強相爭、風場重疊誰出線？經濟部說話了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部今年啟動離岸風電區塊開發3-3期選商，9月底將截止投標。歷經了全球風電逆風、及3-1期、3-2期部分得標開發商退場，市場預期，哥本哈根基礎建設基金（CIP）及沃旭兩大風電商展現雄心壯志，將參與3-3期競標；惟兩大風電巨擘投標風場高度重疊，經濟部喊話，盼業者自行協商創造雙贏局面。

根據3-3期選商規則，將依分數排序，分數高者將優先「獲配風場」；接著，拿下「獲配風場」後，業者可取得「擴充風場」，以獲配風場的二分之一為上限。換言之，若兩家業者風場高度重疊，最後只會有一家「贏者全拿」。從經濟部立場，CIP及沃旭都是具有實績風電商，期盼兩家業者加入開發，取得更大風電開發面積，因此希望業者能先協商。

沃旭將以「大肚一號」風場、CIP將以「渢妙三」參與3-3期競標，兩個風場幾乎重疊，若按選商規則，將演變為兩強選一。據悉，兩大風電巨擘現也未有任何協商動作。

根據環說書，「大肚一號」及「渢妙三」皆在彰化外海，總裝置容量分別達924MW及1150MW，業界人士說，由此可看出兩強相爭的企圖心。若加上擴充容量，推估約有500MW，都是力拚一舉全部拿下。此外，沃旭也在今年送交「大肚二號」環評，規劃中的新一代離岸風場。

經濟部離岸風電區塊開發3-3期規畫容量3.6GW，並以2030年至2031年為併網年，並有條件同意可彈性延後一年併網。此外，經濟部已解約的海峽一、海峽二、海鼎二等3座、共1.2GW的風場場址，納入3-3期選商的「擴充容量範圍」。

官員表示，一旦開發商取得「獲配風場」後，可從3-3期既有3.6GW風場範圍內、以及已解約的海峽一、海峽二、海鼎二等3座、共1.2GW的風場場址內，選擇「擴充風場」，原則上擴充風場與獲配風場是同步完工併網。因為開發商仍須取得擴充風場的環評，為快速取得已通過環評的風場，開發商之間有可能出現合作機會。

至於另一家風睿能源（SRE），則強調現專注在3-1期及3-2期興建，至於3-3期尚未作出最後投標決定。據悉，風睿能源旗下的海興風場（F7）已通過環評、取得競標入場券，但海興風場所在場址與正在進行解約程序的又德風場重疊，又德風場解約程序未完成，是否會參與3-3期競標，仍有待觀察。

沃旭 風電 經濟部 離岸風電

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