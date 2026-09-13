結合分子醫學研發量能 賴總統：持續推動癌症防治及精準醫療

賴清德總統13日上午以錄影方式為「2026台灣分子醫學會年會暨創會20週年盛典開幕典禮」致詞時表示，期盼未來結合臺灣深厚的生醫科技研發量能及完整醫療體系，與分子醫學界共同推動精準醫療，造福更多國人，落實「健康台灣」願景。

賴總統致詞表示，今年是台灣分子醫學會創會20週年，除了表達最誠摯的祝賀，我也要感謝投入分子醫學研究、臨床應用以及人才培育的所有先進，並致上最高的敬意。

過去20年來，分子醫學從基礎研究走向臨床；從基因與分子機制的探討，進一步發展到標靶治療、精準診斷以及個人化醫療，不僅僅開啟了臺灣醫療發展的新篇章，也為許多病人帶來新的治療希望。

賴總統說，我們看到，癌症蟬聯國人十大死因之首，已經超過40年。我上任後，在總統府成立了「健康台灣推動委員會」，希望凝聚各方的力量，打造更健康、更有韌性的臺灣。其中，癌症防治就是優先目標之一，我們的目標是在2030年之前，將癌症標準化死亡率降低三分之一。

因此，政府積極落實各項策略，包括將癌症篩檢經費從原本28億元大幅提高到68億元，並且擴大篩檢的項目、對象以及年齡範圍，受惠人次將近600萬，也新增HPV檢測服務，讓更多國人能夠及早發現、及早治療。

賴總統指出，與台灣分子醫學會密切關聯的精準醫療，我們從前年5月開始，將次世代基因定序檢測（NGS）納入健保給付，涵蓋19種癌別；同年12月，也進一步納入7類單基因檢測。今年9月，我們更擴大檢測適用癌別，讓更多癌症病人可以實質受惠。

我們希望透過NGS，更完整掌握癌細胞的基因圖譜，協助醫師找到適合病人的治療方式，也讓相關的醫療數據轉化為新藥評估以及精進治療的基礎。

同時，為了照顧經濟弱勢的癌症病人，從去年到今年，「癌症新藥基金」已經累計編列100億元預算，來協助病人能夠用到創新的醫療成果，也可以減輕治療負擔。

賴總統表示，未來在癌症防治以及健康促進的道路上，分子醫學將持續改變疾病預防、診斷與治療方式。臺灣擁有深厚的生醫科技研發量能，以及完整的醫療體系，這些都是我們發展精準醫療的重要優勢。政府會持續投入資源、精進各項政策，和各位先進一起造福更多國人，落實「健康台灣」的願景。