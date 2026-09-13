黃崇仁公祭 員工喊：謝謝老闆

力晶集團創辦人黃崇仁公祭昨日舉行，總統、政商大老、親友、部屬近千人出席致哀，且因黃崇仁生前熱愛藝文，二○○四年創辦力晶文化基金會長期大力贊助國內外藝術團體來台演出，蜚聲國際的小提琴家黃俊文也與國家交響樂團（ＮＳＯ）十位音樂家組成室內樂團，在告別式現場演奏表達感念。

賴清德總統昨日也親赴公祭現場頒贈褒揚令，並以閩南語致詞。賴總統表示，黃崇仁一生精彩，面對金融風暴、ＤＲＡＭ價格崩跌及企業下市等重重挑戰，他始終勇敢面對，短短八年間還清一千兩百億元債務，帶領公司重新站起來，並成功轉型為邏輯ＩＣ代工公司；此外，他在前總統蔡英文支持及半導體界共同投入下，成立「半導體研究學院」，為台灣未來半導體產業培育人才，奠定更穩固的基礎。

賴總統提到，黃崇仁曾說，「人生最重要的功課，就是盡其所能，絕對不放棄，把事情做到成功為止」，並看好台灣未來，認為大家要對台灣有信心，因為全世界未來都需要半導體，而全世界最重要的半導體公司都在台灣。

昨日出席公祭人士來自科技、生技、藝術、人文、教育等各個領域，金仁寶集團董事長許勝雄、李國鼎科技發展基金會董事長王伯元、台積電資深副總暨副共同營運長侯永清、鈺創董座盧超群、美商應材集團副總裁暨台灣區總裁余定陸等業界知名人士均到場致哀。

整場追思會耗時超二個小時，連黃崇仁的大學同學都來送他最後一程。

令人動容的是，最後一組是黃崇仁辦公室員工組成的隊伍上前致意時，集體大喊：「謝謝老闆！」員工轉身離去時都哭紅了眼。