美升息風聲響 考驗AI股多頭行情

美股上周五大漲反彈作收，但本周聯準會（Fed）利率決策才是多頭的真正考驗，高於預期的通膨數據讓市場更篤定會升息一碼。若升息只是為了防範通膨再起，人工智慧（ＡＩ）和晶片股仍可望撐盤；若暗示後續還要升息，美債殖利率突破百分之五加上百美元油價夾擊，今年一路撐起美股的ＡＩ行情也將面臨更大考驗。

美國八月核心消費者物價指數（ＣＰＩ）月增百分之○點三，高於預期，整體通膨年增百分之三點四，遠高於聯準會的百分之二目標。數據公布後，市場把本周升息一碼的機率推高至八成以上。投資人反而鬆了一口氣，因為通膨雖偏熱，卻沒有熱到改寫經濟前景，反讓聯準會下一步更加明朗。

聯準會主席華許八月底在全球央行年會時已強調，若通膨沒以足夠速度下降，聯準會「還有工作要做」。市場因此認為，面對最新通膨數據，如果聯準會仍按兵不動，反而可能傷害抗通膨公信力。

如今真正牽動後市的，已不是本周升不升這一碼，而是升息之後還有沒有下一次。ＲＢＣ策略師目前預估聯準會年底前將升息三次，先前原本預期一次都不升。聯邦資金期貨則顯示，十二月利率升到百分之四至四點二五的機率已接近五成，代表市場開始押注年底前可能升息兩次。

債市因此仍是美股最大壓力之一。美國十年期公債殖利率若再往上，不只推高企業融資成本，也會讓債券較股票更具吸引力，對高估值成長股和仰賴借貸的小型股尤其不利。

不過，ＡＩ和晶片股仍可能是相對有支撐的類股。標普五百今年來仍上漲近百分之十二，主要靠企業獲利強勁成長和ＡＩ基礎建設大舉投資。

Gabelli基金經理人貝爾頓認為，只要聯準會不是連續大幅升息，ＡＩ股仍有機會撐住，因部分ＡＩ股本益比不算太高，基本面也依然強勁。對市場而言，這也表示ＡＩ晶片和資料中心供應鏈能否繼續交出強勁獲利，將是多頭能否延續的重要支柱。

另一個變數仍是油價。布蘭特原油上周下來仍大漲逾百分之八。華爾街已逐漸放棄短期停火能壓低油價的期待，並開始為荷莫茲海峽航運長期受阻做準備。