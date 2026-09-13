浮動離岸風電拚2032年併網 學者籲設退場條件

經濟部提出「浮動式離岸風電示範計畫草案」，規畫以每案一百至兩百ＭＷ的示範風場驗證技術，並預計於二○三二年完工併網。學者對經濟部開拓深水域風能的眼光表示理解，但從產業現況與務實角度來看，應該優先確保離岸風電區塊開發三之一、三之二期的定置型風電如期完成，再談浮動式風電的推進。

中經院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜指出，浮動式風電在全球多屬示範驗證階段，台灣海峽更具颱風與強烈海流等嚴苛海象條件，浮台穩定性、深水繫泊與動態海纜需高度客製化。

更關鍵的是，台灣現有的重件組裝碼頭、拖航深水航道與深水海事工程船隊尚無法完全滿足浮動式需求，陳中舜認為，在定置型基本盤尚未完全穩固之際，過急投入高風險的新技術領域，恐有分散關鍵基礎設施資源之虞。

根據「浮動式離岸風電示範計畫」草案內容，評分將重點放在技術規畫完整度與財務穩健度，合計占比達百分之八十五，在地化僅列為輔助的永續培育項目，占比約百分之十，陳中舜認為值得肯定，過去定置型風電的本土化爭議，導致開發成本提升與工期延宕的風險應可明顯降低。

陳中舜也指出示範計畫缺失，既是「示範」，就應具備具體指標與「停損條件」，「示範計畫」核心價值在於驗證可行性；更重要的是，示範成功有時是證明某條路在經濟或技術上走不通。

陳中舜指出，政府不應預設示範後就必須毫無保留邁向全面商業化，他建議，經濟部在公告正式規則前，應同時制定客觀的「階段檢核與退場機制」，包括示範風場完工後的度電成本降幅趨勢、商轉穩定度，以及商業化融資取得能力等。

若示範驗證結果顯示成本居高不下，或深海工程風險超乎預期，陳中舜說，主管機關應有勇氣檢討，甚至延後後續大規模商用計畫，避免示範計畫變成尾大不掉、耗損社會資本的無底洞。