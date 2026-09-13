浮動風電加速推動 恐增台電購電成本

台灣離岸風電固定式風機的裝機數量已達五○八座，總裝置容量來到四點九ＧＷ，進度雖較原訂目標落後，但隨著浮動式離岸風電示範計畫草案的出爐，離岸風電的開發推動至深水區。能源署官員表示，具備參與浮動式風電示範計畫的潛在風場可能超過九個。

當初因為估價過高，被前經濟部長郭智輝喊卡的浮動式風電示範計畫確定捲土重來。根據官方預定時程，第四季公告選商機制，年底預告或公告再生能源躉購費率時，就會公布浮動式風電的躉購費率，明年六月底投標收件截止，並在第三季公告選商結果。

值得注意的是，此次示範計畫的浮動式風電躉購費率採用的是ＦＩＴ（廿年固定躉購費率機制），由台電依核定躉購費率收購浮式風電業者所發出的電力，這對浮動風機的業者而言，不僅投資有保障，也不必擔心融資有困難，在投資前就能預期長期收益。固定式離岸風機的第一階段與第二階段，售電機制就是ＦＩＴ，當時遭遇社會巨大非議。目前固定式離岸風機第三階段是ＣＰＰＡ（企業購售電合約），開發商自行尋找買家簽約售價。

未來浮動式風機併網發電後，恐怕又會增加台電購電成本的壓力。再生能源的風力發電部分，台電以陸域風力為主的自發電力，今年一至七月每度四點三四元，以離岸風電為主的購入電力今年每度六點五八元，雖然浮動風電費率年底才會揭曉，但以浮動式風機建置成本高於固定式風機來看，費率預期應會高於固定式，更何況還得綁定購入廿年。

目前國際間浮動式離岸風電還算不上成熟商業模式，經濟部自部長龔明鑫上任以來，態度轉為積極，示範風場使用的技術路線也不設限。官員表示，國際上目前以半潛式技術較為常見，但是台灣海象及水深條件與歐洲不同，因此示範計畫將會採較開放的態度，若不同技術都具備示範價值，也不排除納入。

經濟部浮動式離岸風電示範計畫加速前進，原本拿出的時程是明年第一季才開始收件，第三季收件截止，第四季公告選商結果，但官員已口頭表示，將以加快一季的速度推進。

符合申請條件的案場數量不少，經濟部盤點，目前已有超過六個案場涉及浮動式風電規劃，若將固定式與浮動式混合規劃的案場一併納入，具備參與資格的潛在案場估計可能超過九個。