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超級央行周登場 通膨陰影籠罩…台灣估上調半碼

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
中央銀行將於9月17日召開第3季理監事會，市場關注最新利率決策。聯合報系資料照
中央銀行將於9月17日召開第3季理監事會，市場關注最新利率決策。聯合報系資料照

中央銀行將於9月17日召開第3季理監事會，市場關注最新利率決策。主計總處最新公布的8月消費者物價指數（CPI）年增率2.04%、連四個月突破2%通膨警戒線，加上景氣穩健，且日、韓央行態度相繼轉鷹，金融圈評估央行本周調升半碼（0.125個百分點）機率顯著升溫。

金融圈認為，央行可能升息主因為通膨隱憂。8月CPI年增率2.04%，剔除蔬果與能源後核心CPI年增率2.3%，服務類通膨亦達2.47%，通膨黏著度居高不下；伴隨國際油價居於高檔，加上8月生產者物價（PPI）與進口物價（IPI）年增率分別達16.75%與20.45%，上游成本推力沉重，為央行提供壓抑通膨預期正當性。

經濟表現同樣是利率決策重要考量。台灣出口及AI相關產業需求強勁，若經濟成長動能持續，央行更有條件透過升息調整利率環境。金融圈評估，台灣目前實質利率偏低，適度調升利率可替未來貨幣政策預留調整空間。

國際因素也提高升息預期。近期日本、韓國等周邊國家央行陸續轉向鷹派，台灣央行若適度調升利率，有助維持匯率動態穩定，更能防範資金因利差外流。

從數據觀察，央行重貼現率歷經多次升降息循環，2008年9月因美國雷曼兄弟聲請破產保護引發金融海嘯，央行為挽救經濟頹勢，一路從3.5％下調至1.25%；2020年3月因應疫情衝擊，再降至1.125%；2022年3月重啟升息循環，連五季調升利率至1.875%；2024年3月再升息半碼至2%，迄今已「連九凍」維持於2%。

央行 中央銀行 通膨 台灣

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