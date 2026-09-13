超級央行周登場！通膨陰影籠罩 美日升息機率高

全球金融市場本周將迎接「超級央行周」，包括美日英與台灣在內多家央行將陸續公布利率決策。隨著能源價格飆漲推升通膨壓力，歐洲央行上周已宣布升息1碼，市場預期聯準會（Fed）與日銀（BoJ）本周宣布升息的機率很高。

Fed預定美東時間16日（台灣時間17日凌晨2時）公布利率決策，由於通膨報告顯示美國上個月消費者物價加快上漲，且就業市場展現韌性，Fed主席華許將面臨巨大升息壓力。投資人早已密切關注美國公債殖利率近期已飆升至多年高點。

上周五貨幣市場定價顯示，Fed本周升息機率高達82.5%，高於通膨數據公布前約68%的水準，而道明銀行與摩根大通在內數家機構也轉而預期Fed升息。目前美國聯邦資金利率目標區間為3.50%至3.75%。

市場普遍預期日銀在周五結束會議後，將把基準利率調高1碼至1.25%，為31年來高點。央行官員近期談話偏鷹、經濟數據強勁，都強化緊縮政策理由。隨著升息幾成定局，焦點將轉向日銀對未來政策的指引，尤其是會後決策官員談話的鷹派程度。

台灣央行周四將公布利率決策。德國商業銀行分析師表示，台灣央行可能升息半碼（12.5個基點），將政策利率調升至2.125%，原因是強勁經濟成長讓決策者有空間將焦點放在通膨升溫風險。不過，花旗經濟學家預期央行按兵不動，部分原因是進口能源成本仍受到高度補貼。